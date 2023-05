Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 maggio 2023/ Voglia di ribellione per Sagittario e Acquario

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 27 maggio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci spiega che non sempre i pianeti positivi sono sempre tali e che le opposizioni non sono così negative come sembrano. Scopriamo come si comportano i pianeti per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si ribella alla noia, il Capricorno deve risolvere problemi creati da altri

Sagittario, quando certe situazioni diventano ripetitive, stancanti e tu senti noia, spesso nel tuo caso ti ribelli: non tutti ragionano e si comportano come te, per tanti la routine rassicura. Non è il tuo caso: più vivi avventure, più ti rimetti in gioco e addirittura più riparti da zero e meglio è! Si può risalire la china in amore! L’Oroscopo di Paolo Fox ti assicura di sì: non disdegnare i nuovi incontri!

Capricorno, in questo momento, se devi risolvere dei problemi, non li hai certo creati tu: che sia per colpa del destino o per colpa di un partner o un amico, che magari ti vuole anche bene, ma ha commesso degli errori, sei solo ad affrontare tante situazioni che in qualche modo vanno anche lentamente gestite. Per fortuna la fretta non è tua compagna, ti sei certamente stancato di ripetere le solite cose, ma l’amore riparte dal 6 giugno, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario desidera una vita spericolata, i Pesci non devono ricadere in malinconie

Acquario, la vita deve contenere qualche piccola sorpresa e in questo tu la pensi come i Gemelli e il Sagittario. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che Vasco Rossi canta “voglio una vita spericolata”: magari non tutti i nativi del segno sono alla ricerca di rischi, però quantomeno di un po’ di novità, di una sensazione particolare, magari anche di avere le cosiddette “farfalle nello stomaco”, se si pensa che l’amore sia stato messo in un angolo.

Pesci, ogni tanto nella tua vita torna un filo di malinconia e qualche ricordo. Spesso ti chiudi nel tuo mondo, quasi a sfuggire una realtà che non ti piace: ci sono diversi mezzi per estraniarsi, l’importante è evitare di farlo in maniera radicale. Saturno nel segno rappresenta prove e quindi la necessità, adesso di entrare nel mondo reale, per cercare di capire quali siano le tue priorità. Domani l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiederà un po’ di pazienza e prudenza in più, perché ci sarà la Luna opposta, mentre oggi potrai dire e fare quello che ti interessa. L’amore avrà un peso particolare, anche nei prossimi mesi.

