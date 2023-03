Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ultima settimana del mese che si apre in bellezza, con l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele. Come sarà il cielo di oggi, lunedì 27 marzo 2023? Per l’astrologia, marzo ha rappresentato il vero inizio dell’anno, un Capodanno speciale che ha coinciso con la partenza della primavera. Vediamo se sono partiti bene Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario può gestire i cambiamenti in atto, il Capricorno ha problemi con i collaboratori

Sagittario, questo periodo è utile per amministrare al meglio le grandi trasformazioni che, in qualche caso, sono volute dal destino. Ecco perché cambiano riferimenti e, in questo momento, si può vivere anche qualche giorno di forte stress. Per esempio, domenica è stata una giornata per molti un po’ insoddisfacente, con qualche ritardo, ma oggi si recupera, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Visto che sei governato da Giove e Giove è ancora in aspetto ottimo, cerca di risolvere una questione legale o una discussione. Tutto ciò che riguarda spartizioni e denaro va affrontato con coraggio.

Capricorno, le indecisioni ci sono, ma non dipendono dal tuo modo di fare, anzi: tu sei una persona fin troppo rigorosa e determinata, però da solo non puoi fare tutto e le persone a cui ti affidi non sono del tutto tranquille. Se poi devi stabilire nuovi contatti e metterti d’accordo con delle persone che non la pensano esattamente come te, già dal 22 di marzo sei stato costretto ad arrabbiarti. Si cade in piedi comunque, non preoccuparti, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Sono da verificare alcune soluzioni: non tutte risulteranno adatte alla tua situazione, ma certamente, per fine mese, avrai la possibilità di mettere in atto nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox: buona settimana per i professionisti dell’Acquario, i Pesci sono super affascinanti

Acquario, questo è un cielo benevolo per chi svolge una libera professione, ricordando sempre che, entro metà maggio, andranno fatto delle richieste: dopo potrebbe essere troppo tardi. Evita di analizzare tutti i rapporti sentimentali, a livello intellettivo: tu non vuoi prendere abbagli e allora questo periodo, con Venere dissonante, ti invita a vivere le emozioni giorno dopo giorno, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. La forma fisica ha bisogno di qualche piccolo accorgimento.

Pesci, con questa Venere importante, con questo Saturno interessante sei anche sexy e affascinante, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox: questo è un cielo che, se non ci sono remore, promette qualcosa di più in amore, con Scorpione, Capricorno e non solo. Questo è anche un oroscopo che influenzerà positivamente i cambiamenti di lavoro e così, se vuoi fare una richiesta, adesso puoi agire. Naturalmente, ognuno ha la sua storia e la sua età, però è difficile che non ci siano opportunità da sfruttare e anzi, gli incontri, da questo punto di vista, andranno favoriti.











