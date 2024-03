Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 marzo 2024/ Ariete alla riscossa! Il Cancro è lunatico

Oroscopo Paolo Fox 2024: Ariete pronto ad agire, il Toro affronta la sua trasformazione

Ariete, sei pronto a riscattarti e, guardando aprile, l’Oroscopo di Paolo Fox 2024 prevede anche tanta voglia di amare e di consolidare progetti di matrimonio e convivenza. Anche chi ha avuto problemi personali o di salute, questo cielo è foriero di miglioramenti, per un segno inarrestabile che è sempre pronto a saltare gli ostacoli.

Toro, la Luna è in opposizione e quindi c’è qualche piccola difficoltà. Giove risolve vecchie questioni ma impone dei cambiamenti: l’Oroscopo di Paolo Fox lo ribadisce perché il Toro è un segno molto conservatore. Si dovranno risolvere situazioni che non sono state affrontate per vari motivi, dalla pigrizia al non avere la persona giusta al proprio fianco.

Gemelli, l’unica nota dolente del cielo è l’aspetto sentimentale. C’è chi di recente ha scoperto di avere a fianco una persona che si è rivelata diversa da come la si pensava oppure chi ha in ballo due storie ed è un po’ in difficoltà. Se non sai bene quali sono i pensieri di chi ti piace, approfondisci, ma l’Oroscopo di Paolo Fox 2024 ti chiede, per il mese di aprile, un sì o no definitivo. Sorprese professionali per il mese di giugno, ma per ora il lavoro è un po’ ridimensionato.

Cancro, sei soggetto ad alti e bassi umorali dovuti alla Luna, perché il pallido astro è il tuo governatore. Aprile vedrà dei confronti in ambito professionale, come una sfida da superare e, da questo momento, anche l’amore sarà vissuto in modo più intenso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox 2024.











