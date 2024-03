Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 marzo 2024/ Carpe diem Sagittario! L’Acquario non deve strafare

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario sfrutti il cielo per il lavoro, burocrazia per il Capricorno

Sagittario, occasioni lavorative con risposte e proposte da fare entro il mese di maggio. Da giugno in poi le il cielo sarà un po’ più complesso ed è sempre meglio mettersi in gioco nei momenti più fortunati, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Aprile vedrà un po’ di agitazione in amore: chi ha una storia importante sembra non apprezzarla completamente.

Capricorno, questioni di casa, denaro, incartamenti. Il cielo sarà libero dal 16 aprile, ma prima di questa data ci sono delle cose da risolvere, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Non significa che il cielo sia negativo, ma semplicemente che, anche se hai vinto una sfida ora devi organizzare il futuro e ci vorranno un paio di settimane per impostare programmi a lunga scadenza. La Pasqua vorrai viverla in tranquillità.

Acquario, ti senti sempre giovane, tuttavia il fisico è un po’ provato e oggi abbiamo la Luna in opposizione. Ci sono grandi occasioni per il futuro, ma questo è un periodo un po’ difficile per chi recentemente ha esagerato. In amore, se una persona non ci sta, vai avanti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, sei in cerca di una conferma. Venere è nel tuo segno e Saturno rafforza. Quest’ultimo pianeta rappresenta il passato e ci saranno nativi del segno che avranno uno sguardo diverso su ciò che è stato, torneranno a un progetto che avevano lasciato o tireranno fuori un progetto rimasto nel cassetto. La tua Pasqua sarà in famiglia per ritrovare armonia. Novità per i single e opportunità per i primi di aprile, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

