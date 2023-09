Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 settembre 2023/ Bilancia e Scorpione sotto pressione: calma e sangue freddo

Oroscopo Paolo Fox: competizione agguerrita per il Leone, la Vergine vorrebbe una tregua

Leone, visto che ti piacciono le sfide, via libera alle lotte. Inevitabilmente, dovrai fare una selezione e non potrai accettare qualsiasi tipo di rischio. Non chiederti perché a te sono sempre state negate delle cose che a qualcun altro sono concesse in questo periodo, magari pensando che ci sono persone incompetenti: la competizione dev’essere produttiva, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox. Amore sempre protetto, con Venere nel segno: comandi tu e, se ci sono due storie in ballo, saprai cosa fare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 settembre 2023/ Il Toro è finalmente al top, il Cancro cerca di riscattarsi

Vergine, la mente non si ferma mai e la sera vai a dormire col pensiero di quello che devi fare il giorno dopo. Il che è un po’ un problema, soprattutto con questo Saturno in opposizione. Tanti nativi del segno, soprattutto quelli che da tempo seguono progetti faticosi, vorrebbero staccare la spina: proprio tu che sei uno stacanovista convinto, da qualche tempo, vorresti che non ci fosse tutto questo gran da fare. L’Oroscopo di Paolo Fox prevede che ottobre sarà un mese di definizione per l’amore, in senso positivo!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 settembre 2023/ Noia per il Sagittario, giornata "pollice in su" per l'Acquario

Oroscopo Paolo Fox: no ai rimpianti per la Bilancia, lo Scorpione oggi sia “zen”

Bilancia, il motivo per cui in questi giorni sei sotto pressione è perché vuoi raggiungere in maniera veloce molti obiettivi. Tanta è la voglia di recuperare il tempo perduto! Alcune relazioni potrebbero essere molto intriganti, per esempio con i Gemelli, con l’Acquario, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. I rimpianti devono essere messi da parte: la trappola dei ricordi e dei fantasmi del passato non deve scattare in questo periodo che ti invita a voltare pagina.

Scorpione, c’è un po’ di nervosismo. Con il mese di ottobre piano piano si allenterà la tensione, però per troppi mesi Venere e Giove in aspetto contrario hanno portato indecisioni, discussioni in amore o tensioni con un ex. Si è letta una certa frammentarietà, anche nell’ambito del lavoro e allora perdere la pazienza è un attimo. Cerca di stare tranquillo, oggi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 settembre 2023/ Amore top e lavoro flop per il Leone, stelle ok per la Vergine

© RIPRODUZIONE RISERVATA