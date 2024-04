Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 aprile 2024/ Capricorno super! Il Leone non prenda cantonate in amore

Tutto questo gruppo di segni va verso un maggio più benevolo. Venere in Toro, da domani, crea qualche dubbio al Leone, ma esalta il Capricorno. Quest’ultimo è il segno più favorito oggi, con la Luna che andrà nel segno.

Ariete verso un miglioramento, il Leone va bene sul lavoro e meno in amore. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Ariete, man mano ci si avvicina a un periodo che finalmente darà risposte. Il mese di giugno sarà importante per organizzare una bella estate e molti che non sono stati bene, miglioreranno anche fisicamente. Le stagioni calde sono quelle preferite dall’Ariete, perché è sempre più carico rispetto ad altri periodi dell’anno, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Le coppie consolidate stanno anche pensando a un figlio o a una casa e nuovi amori sono in arrivo o già cominciati: le storie nate ad aprile andranno bene.

Leone, sentimenti flop e lavoro top! In amore potrebbe essere accaduto che chi è sposato si annoi un po’, chi ha una persona lontana ne soffre e chi si è lasciato ora deve cercare di non prendere abbagli. Devi valutare bene alcune situazioni, prima di buttarcisi a capofitto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, dimentica le disattenzioni capitate nella professione: magari da un capo che avrebbe dovuto chiamarti e non l’ha fatto. Questo non è il momento migliore per essere troppo competitivi: tu sei una persona che non vuole chiedere e ritieni che quando lavori bene questo dovrebbe essere valutato. Forse sei un po’ triste perché non è accaduto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Recupera l’amore!

Toro, il cielo di maggio avrà molti pianeti a te favorevoli. Da domani avrai Venere nel segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, e se ci sono persone belle attorno o un progetto non tirarti indietro. Se invece c’è qualche problema sentimentale, riuscirai a limitare i danni. Le relazioni fragili però sono sottoposte a test: le verità emergono e così la volontà di chiarire. Non sarai più disposto ad ascoltare eventuali bugie o promesse al vento.

La Vergine affronta un maggio prolifico, il Capricorno ha un cielo al top. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Vergine, arriva un maggio interessante. Ora molte problematiche vanno risolte: aprile è stato un po’ teso per la Vergine, perché c’è stata un po’ di ansia per il lavoro oppure preoccupazione per il partner. Maggio sarà più responsabile, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, Giove, Luna e Venere sono in ottimo aspetto! Maggio sarà il mese che i single potrebbero sfruttare bene e potrebbero esserci ritorni di fiamma. C’è forse da mettere a posto qualche situazione, anche in amore. Ottimo momento per fissare un evento per le coppie, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

