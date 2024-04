Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 aprile 2024/ Una Luna dispettosa irrita Cancro e Bilancia. I Pesci tornano top

Con la fine del mese siamo in attesa dell’ingresso di Venere in Toro che avverrà domani. La Luna nel pomeriggio andrà in Capricorno: questo innervosisce il Cancro e aiuta lo Scorpione. La Bilancia ha i nervi tesissimi e l’Acquario pensa ad avventure di una notte.

Oroscopo Paolo Fox: il Cancro è rivoltoso, lo Scorpione non sia troppo suscettibile

Cancro, la Luna è in opposizione e l’Oroscopo di Paolo Fox non esclude che questa giornata possa essere un po’ ribelle. Ritrova la tua tranquillità, perché sappiamo che aprile non è stato facile: hai dovuto proteggere il tuo lavoro, la tua vita e la tua immagine. C’è ancpra Mercurio opposto, quindi non è finita del tutto, ma a maggio se c’è da rivedere qualcosa avrai le tue soddisfazioni. Anche in amore!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 aprile 2024/ Crisi in amore per il Leone e i Gemelli recuperano con Venere

Scorpione, da questo pomeriggio ci sarà una bella Luna. Devi affrontare un test o mostrare un tuo progetto? Vai tranquillo, tuttavia ascolta anche i suggerimenti e se ricevi qualche critica non è nulla di personale, perché potrebbe avere ragione. Se stai affrontando delle battaglie, da giugno sarai vincitore, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 aprile 2024/ Amore agitato per Scorpione e Acquario. Come vanno gli altri?

I Pesci avranno un bellissimo maggio, i Gemelli stiano attenti ad alcuni segni. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Pesci, il mese che si apre avrai una bella forza e risposte. Maggio è importante per chiudere accordi e ottenere riconferme. Se la tua relazione è in crisi, chiarisci adesso, perché sarà più semplice mettere a posto le cose. Da domani, Venere inizierà un transito molto bello: non tirarti indietro nel vivere qualcosa di bello, dall’amore a un progetto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, gli ultimi due giorni sono stati particolarmente pensierosi. Se non hai l’amore, i prossimi due mesi ti aiuteranno a trovarlo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Riserva attenzione ai sentimenti anche oggi! Le relazioni interpersonali sono sempre un po’ complicate con Vergine e Pesci, però se arrivi da una separazione sei tu quello che decide cosa fare e non soffri più per chi non ti meritava.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 aprile 2024/ Weekend di recupero per Sagittario e Ariete: se lo meritano

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è irascibile, l’Acquario cerca amicizie amorose

Bilancia, oggi ti arrabbi per nulla: chi sta a fianco a un Bilancia stia attento a non infastidirlo, perché oggi è particolarmente sensibile. Sei in una fase di ribellione e sei poco tollerante, a differenza di altri momenti in cui hai scelto la diplomazia. Le situazioni cambiano e non accetti più limiti, soprattutto se arrivano da chi per te non è più importante, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Ritardi in vista.

Acquario, punta sulle amicizie: vorresti un’amicizia amorosa, più che una relazione canonica. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che se l’Acquario si sposa dev’essere sempre molto convinto, perché odia vincoli e gelosie. Intriganti le avventure di una notte! Per il lavoro è un momento un po’ piatto, ma si ripartirà bene a giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA