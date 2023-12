Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 dicembre 2023/ Amore migliore per il Leone, la Vergine rivaluti la famiglia

Oroscopo Paolo Fox: una Venere amica in arrivo per il Leone, la Vergine recuperi le relazioni in famiglia

Leone, in queste giornate si può dare di più, a livello sentimentale, e l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che da domani arriverà una splendida Venere. Tutto quello che è stato fatto negli ultimi mesi, anche a livello di sperimentazione e nuovi lavori, metterà le basi per un 2024 eccellente! Le cose migliori partono da fine maggi, però i mesi che intercorrono fino a quel momento saranno utili, non solo per riequilibrare molte situazioni, ma anche per trovare nuovi spunti e cercare qualcosa di diverso. In amore bisogna essere cauti, perché le ultime tre settimane, per le coppie già in crisi, possono aver portato poche certezze.

Vergine, bisogna stare attenti: parola d’ordine “cambiamento”, ma sempre con la logica che accompagna le scelte di un segno zodiacale che difficilmente si lancia senza paracadute. Se c’è qualcosa da dire in amore, è meglio parlare con cautela e forse, in queste ultime giornate dell’anno, quelli che pagheranno pegno sono coloro che hanno pensato un po’ troppo al lavoro e poco alla famiglia. C’è bisogno di recuperare serenità, di stare bene con gli altri e di allontanare pensieri negativi che sono stati oggetto di riflessione profonda, agli inizi del 2023. Questo nuovo anno nasce da nuove basi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato di questo senso di giustizia, negli ultimi tempi, che ti traina, una giustizia del tutto personale, ovviamente, perché quello che pensi tu potrebbe non essere ciò che pensano altri. La ricerca di una nuova verità: questo è un punto di arrivo per molti nati Bilancia che devono anche stare attenti alle questioni di carattere amoroso, in particolare se, in coppia, ci sono problemi che non riguardano solo il rapporto e la comunicazione, ma anche il lavoro. L’oroscopo volge al meglio nei prossimi giorni.

Scorpione, Venere ancora nel tuo segno per poche ore: l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che le ultime settimane, grazie a questo pianeta, abbiano portato delle risposte in più, in amore. Lo Scorpione più ama e più diventa possessivo, ma anche un punto di riferimento per la persona interessata. Attenzione però a non soffocare i sentimenti con una situazione di disagio o sfiducia che potrebbe diventare intolleranza. Molto importante ritrovare serenità nell’ambito della famiglia. Il 2024 parte con un Giove in opposizione e quindi alcune dispute in amore e nelle relazioni saranno da tenere sotto controllo, soprattutto agli inizi, tra gennaio e febbraio.











