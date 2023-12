Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 dicembre 2023/ Ariete e Cancro sono i favoriti per Capodanno

Oroscopo Paolo Fox: Capodanno all’ultimo minuto per l’Ariete, il Toro si dedichi all’amore a San Silvestro

Ariete, tutto è così veloce da affrontare e probabilmente devi ancora organizzarti per Capodanno! Tutto sommato, all’Ariete le sorprese piacciono e quindi questa situazione di fermento e novità è da cavalcare. Da domenica sono favoriti gli incontri e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il 2024 sarà un anno di acquisizioni e cambiamenti, con pochi pianeti contro.

Toro, se ci sono state polemiche, discussioni e anche questioni di carattere legale, l’Oroscopo di Paolo Fox prevede che, entro la fine di maggio, sarà possibile risolvere molto. Ecco perché non saranno pochi quelli che dovranno cercare anche di riparare i danni di una Venere che, in opposizione, negli ultimi giorni, ha creato delle difficoltà, a livello di immagine e di contatti. Le stelle promettono qualcosa di più e il consiglio, per questo Capodanno in arrivo, è di riavvicinarsi all’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Capodanno un po’ teso per i Gemelli, il Cancro ha intuizioni geniali

Gemelli, queste opposizioni planetarie mettono l’accento sulle situazioni che non sono andate bene: le coppie che hanno avuto delle difficoltà o, in generale, le situazioni familiari che non sono state chiarite, diventano fonti di disputa, stanchezza e discussione. L’Oroscopo di Paolo Fox vede, per questo segno, una fine dell’anno un po’ controversa. Certamente tutti gli esami, non solo d’amore, andranno affrontati con coraggio.

Cancro, perché oggi sei più sensibile del solito? L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che è perché hai la capacità di intuire le cose al meglio e potresti anche farti venire in mente una bella idea. Bisogna naturalmente capire da dove si parte: i separati hanno voglia di vivere una grande novità a livello amoroso, quelli che hanno una grande storia, dopo un periodo di gelosie e tensioni, vogliono fare qualcosa di bello per il futuro. L’amore non manca! Con alcuni segni, come Pesci, Scorpione e Vergine, bisogna essere un po’ più attendibili e magari anche più romantici.

