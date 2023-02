Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo giunti alla fine di questo breve mese, immersi nel freddo pungente, e l’Oroscopo di Paolo Fox prova a riscaldarci anche oggi, martedì 28 febbraio 2023, con le previsioni astrologiche che tutti i giorni riceviamo dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete, tu hai una grande capacità di metterti in gioco e ora devi solo stabilire quali sono gli obiettivi migliori. L’Oroscopo di Paolo Fox puntualizza che quando abbiamo un cielo interessante non significa che diventiamo “Superman”, anche se tu ogni tanto ti senti tale. Se hai commesso un piccolo errore, personale, di strategia o economico, nel corso degli ultimi due anni, bada bene a quello che capita adesso, perché piano piano potrebbero arrivare dei riscontri che ci auguriamo possano essere ancora più vivaci, per quanto riguarda la tua vita in genere. Le migliori realizzazioni sono quelle che arriveranno grazie alla tua voglia di fare che, in questi giorni, sembra essere tornata.

Toro, settimane utili per definire rapporti, ma anche per assumere incarichi importanti. L’Oroscopo di Paolo Fox l’ha detto all’inizio dell’anno: questo 2023, per quelli che si sono preparati da tempo, è un anno di riconoscimenti. Chiaramente, più cresci e più le responsabilità ti piovono sulle spalle, anche al punto di pesare: è qui che nasce l’agitazione e arriva se pensi che le persone che ti stanno attorno non si comportano bene. Ci sono proprio dei Toro armati di bacchetta e pronti, appunto, a bacchettare tutti quelli che non fanno il proprio dovere. In questo senso, fa attenzione, perché un’amicizia potrebbe averti deluso.

Gemelli, settimana che viaggia un po’ a rallentatore: Gemelli e Vergine, dalla scorsa settimana, sono un po’ rallentati, anche per quanto riguarda le questioni di carattere pratico ed emotivo. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che questa agitazione non raggiunga l’amore: Venere è favorevole, quindi questo è un momento in cui se vuoi fissare un incontro, se vuoi incontrare una persona che ti piace, non avrai dubbi.

Cancro, sono dei mesi un po’ particolari. L’Oroscopo di Paolo Fox sa quanto sei emotivo e sensibile, e quanto le cose non riescano a scivolarti addosso. Quindi, se negli ultimi giorni c’è stato un momento di stress, se hai perso un riferimento oppure ritieni che la tua vita non sia del tutto equilibrata, è comprensibile che tu sia un po’ in bilico. Guardando però le stelle della seconda parte dell’anno, non si può non considerare questo periodo come un grande passaggio e probabilmente devi andare avanti e fissare nuovi orizzonti, progetti e traguardi. Si cresce sempre nella vita e, come diceva il titolo di una commedia di De Filippo, “Gli esami non finiscono mai” e forse, in questo momento, ci sono degli esami che devi superare, magari con te stesso.

