Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Siamo giunti alla fine di questo breve mese, immersi nel freddo pungente, e l’Oroscopo di Paolo Fox prova a riscaldarci anche oggi, martedì 28 febbraio 2023, con le previsioni astrologiche che tutti i giorni riceviamo dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: cielo benevolo con l’amore per il Leone, la Vergine è sotto pressione

Leone, quando ti arrabbi, è difficile che tu possa tornare sui tuoi passi, quindi è un periodo in cui, se hai mandato a quel paese qualcuno o hai chiuso delle collaborazioni, non sarà così semplice tornare indietro. Comunque, questa bella condizione astrale, con Giove e Venere favorevoli, indica a tutti i nativi del segno la strada della speranza in amore, della riconciliazione. Più che andare contro un capo, un collega, qualcuno che non è stato proprio carino con te, nel corso delle ultime settimane, dovresti cercare di recuperare un po’ di tranquillità, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, è circa due settimane che sei un po’ giù o comunque che devi affrontare delle tensioni. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia, in questo momento, di osservare: tu sei uno stratega, ma anche se volessi “armarti e partire”, probabilmente non sapresti neanche da che parte andare oppure alcuni tuoi referenti stanno per cambiare: conviene che tutto si assesti, che le acque si calmino,onde evitare sbagli e soprattutto un’inutile perdita di tempo. Sono stelle interessanti anche per cercare di risvegliare l’amore, perché forse le problematiche di lavoro o personali hanno un po’ troppo preso il sopravvento nella tua vita, nel corso degli ultimi tempi.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia dev’essere cauta soprattutto in amore, lo Scorpione ha un bel cielo per oggi

Bilancia, prudenza in amore! L’Oroscopo di Paolo Fox descrive una situazione astrologica che vede delle opposizioni planetarie, perciò è molto probabile che, entro la fine di questo mese, se ci sono delle dispute, se ci sono stati degli attacchi, in qualche maniera tu debba rispondere. In che modo? La Bilancia appare molto tranquilla e serena, ma quando viene intaccato il suo senso della giustizia e sente che qualcuno gli pesta i piedi, reagisce eccome! Non è auspicabile che una serie di contraddizioni e tensioni, che albergano dentro e fuori di te, rischino di esplodere e causino qualche problematica nella coppia.

Scorpione, questa giornata è interessante e abbiamo un buon cielo. Lo Scorpione si distingue dagli altri segni zodiacali, perché spesso vive delle intuizioni speciali: riflette su quello che c’è stato nel passato, riesce a organizzare un buon futuro e, addirittura, ha la possibilità di comprendere anzitempo quali siano le strade migliori da seguire. Marzo e aprile saranno mesi importanti da questo punto di vista: chi deve fare un cambiamento sul lavoro non aspetti, perché poi da maggio ci sono meno occasioni. Leggendo tra le righe, avrai intuito che saranno anche possibili delle amicizie nuove e l’Oroscopo di Paolo Fox confida molto sulla tua sensibilità e sulla tua invidiabile capacità di prevedere, in anticipo, ogni piccola tempesta. Gelosia in aumento.











