Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo giunti alla fine di questo breve mese, immersi nel freddo pungente, e l’Oroscopo di Paolo Fox prova a riscaldarci anche oggi, martedì 28 febbraio 2023, con le previsioni astrologiche che tutti i giorni riceviamo dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito le indicazioni per Sagittario, Capricrono, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: focus su sé stessi per il Sagittario, il Capricorno cresce ma fatica

Sagittario, è tempo di andare avanti anche da soli, cercando dentro di sé sicurezze che prima potevano anche trovarsi attorno: è come se tutto fosse incentrato sulla tua persona e non potrebbe essere diversamente, con Giove e Venere favorevoli. La diplomazia non è il tuo forte, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, perché sappiamo che quando devi dire una cosa la dici e se devi parlar chiaro non ti curi delle circostanze, tuttavia con le persone importanti che possono darti una spinta in più, conviene essere sempre un po’ cauti. Bello questo cielo, per superare anche un problema o anche un piccolo o grande dispiacere.

Capricorno, la fatica è tanta e l’Oroscopo di Paolo Fox non ha mai nascosto che la prima parte dell’anno sarebbe stata di crescita, ma anche di grande stanchezza ed è un po’ come per l’alpinista che scala la vetta: la parete è verticale, ma tu sai che stai per raggiungere la meta. Trovare nuovi sbocchi del tutto nuovi, nel campo dell’attività, non è così difficile e si spera che chi ha lavorato anche per anni a un progetto, abbia ricevuto un premio oppure lo riceva a breve. Non dimenticatevi dell’amore, perché in questo periodo particolare e un po’ caotico, sembra che i sentimenti siano messi da parte.

Oroscopo Paolo Fox: una bella Luna per l’Acquario, i Pesci si preparano a grandi trasformazioni

Acquario, giornata che nasce con buone stelle e la Luna è in aspetto interessante, In un periodo caratterizzato da tante situazioni particolari, devi stare attento a non essere troppo sicuro in te stesso, a non esagerare, a vedere le cose troppo in grande. Nel fare questo errore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, potresti immaginare di spendere tanti soldi, quando la seconda parte dell’anno inviterà alla prudenza. Questo è il periodo migliore per le persone che svolgono un’attività in proprio e che vogliono rimettersi in gioco. Amore sempre molto attivo.

Pesci, stiamo per arrivare a questa situazione astrologica che parte dal 7 marzo: l’ingresso di Saturno nel segno comporta una sorta di revisione positiva di tutta la propria vita. Ci saranno anche delle chiusure, perché devi fare fuori il superfluo e non puoi più perdere tempo con delle persone che non ti meritano. È chiaro che tu devi anche puntare su situazioni concrete e l’Oroscopo di Paolo Fox crede che sia arrivato il periodo giusto per fare degli esami, fare delle richieste, compatibili con il tuo stato lavorativo e la tua preparazione. Speriamo anche che l’amore possa tornare protagonista dopo una situazione di stallo: il consiglio è di esprimere le sensazioni che provi, senza limiti.











