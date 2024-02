Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 febbraio 2024/ La Vergine sta vivendo di rendita e la Bilancia è liberata

Oroscopo Paolo Fox: il lavoro domina per il Leone, la Vergine vuole certezze

Leone, amore flop e lavoro top è la sentenza dell’Oroscopo di Paolo Fox. Forse, semplicemente, stai dando più peso alla tua vita lavorativa oppure hai avuto un successo e sei pronto a conquistare una nuova vittoria. In questo momento l’amore non ti interessa più di tanto e anche i single non cercano particolarmente. Tuttavia, a breve, ci sarà un cambiamento su questo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 febbraio 2024/ Il Toro ha lo scudo di Giove, i Gemelli sono baciati da Venere

Vergine, la partenza del mese di febbraio è stata super! E ora puoi vivere anche di rendita, con nuove sfide e prospettive. Sarebbe anche il caso di riprendere il discorso amoroso: oggi non ti bastano le belle emozioni, ma pretendi di avere certezze. Il tuo segno è comunque portato ad avere punti fermi nella vita, anche a livello finanziario, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Favoriti i nuovi incontri e le relazioni in genere.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 febbraio 2024/ Amore al top per l'Acquario e focus sul lavoro per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia si toglie il dente dolente, lo Scorpione dev’essere cauto

Bilancia, è vero che le criticità partite l’anno scorso o agli inizi del 2024 non possono essere risolte in quattro e quattr’otto. Tutto ciò che è accaduto negli ultimi sei mesi è ancora in ballo, tuttavia siamo in un momento di apertura: anche se i cambiamenti possono essere dolorosi o faticosi, le stelle ti spingono a liberarti da tutto ciò che ti ha fatto soffrire, senza avere pensieri negativi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Dove sta andando il tuo cuore? È utile chiedertelo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 febbraio 2024/ Venere è pungente con Leone e Scorpione, in amore

Scorpione, dovresti essere paziente, ma potresti fare scelte un po’ rischiose, in questi giorni, o dire parole di troppo. L’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce soprattutto ai sentimenti e a coloro che hanno avuto una storia non molto chiara. Il tuo desiderio di metterti in gioco in amore è presente, ma sei un po’ diffidente. Il lavoro è un po’ confuso oppure stai provando cose nuove, in vista di una seconda parte del 2024 più vantaggiosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA