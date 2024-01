Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 gennaio 2024/ Scelte importanti per il Leone e successi per la Vergine

Oroscopo Paolo Fox: la noia spegne l’amore per il Leone, successo per la Vergine

Leone, scelte. Decisioni che riguardano il lavoro, entro metà febbraio, ed entro maggio fare un’ulteriore scelta importante. È un momento in cui la pigrizia è sovrana e in amore, se ci si annoia, è ancora peggio, perché è evidente che non ci siano stimoli, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Dalla seconda metà di febbraio, Venere sarà in opposizione: chiarite le vostre relazioni al più presto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 gennaio 2024/ L'Acquario non può scappare dall'amore e i Pesci promettono bene

Vergine, una buona notizia è in arrivo entro i primi dieci giorni di febbraio! Marte, Mercurio e Giove sono tutti a favore del tuo successo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un momento in cui si può guadagnare qualcosa in più, per chi lavora a provvigione ed è ideale per quelli che vogliono fare una proposta.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 gennaio 2024/ Tempesta planetaria per Ariete e Cancro!

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia sopporta un peso, lo Scorpione deve aspettare

Bilancia, il tuo è il segno dell’equilibrio, ma in questi giorni senti di non essere in quadro. C’è un peso di troppo che non ti rende sereno. Oggi è la giornata ideale per testare un rapporto. I Bilancia più saggi, da un po’ di tempo, pensano che questo è il momento di rimanere in silenzio e di agire in febbraio: pausa di riflessione, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, il tuo più grande auspicio è di chiarire questioni lavorative: Giove è in opposizione fino alla fine di maggio e quindi è possibile che le soluzioni non siano immediate. La seconda metà dell’anno potrà accogliere cambiamenti e trasformazioni che, per ora, sono bloccate. Oggi c’è una bella Luna! È una domenica che regala buone intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 gennaio 2024/ La Bilancia si sente svalutata e lo Scorpione è ostinato in amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA