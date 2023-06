Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 giugno 2023/ Ariete e Gemelli favoriti in amore

Il nuovo transito di oggi, mercoledì 28 giugno 2023, è quello della Luna in Scorpione, ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele. Vediamo come questo mese si dirige verso la sua conclusione, con le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete, ti liberi dalla posizione della Luna, sei stato infastidito, qualcuno ti ha attaccato e devi rispondere: la tua vita spesso assomiglia a un campo di battaglia dove, in qualche modo, devi affrontare degli apparenti o veri nemici. In realtà, questo accade non perché tu abbia la tendenza a vivere polemiche, ma perché ti poni degli obiettivi importanti e chiaramente ti scontri con chi cerca la stessa cosa, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore sei spesso portato ad azzardare, ma in questo periodo, con Venere e Marte favorevoli, si può anche tentare qualche emozione diversa.

Toro, cielo particolare. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che nell’ottica di un anno molto importante, giugno e luglio siano mesi di fermo, di puntualizzazione e, probabilmente, di messa a fuoco di alcuni progetti in vista del futuro. Potrebbero anche esserci problemi di proprietà e di soldi, poi dipende anche dall’età. A volte, ti sembra quasi di non riuscire a vedere un futuro sereno e invece vedrai che piano piano tante cose si aggiusteranno. In amore, le lontananze, fisiche o psicologiche, sono pericolose.

Gemelli, appartieni a un segno estroverso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, quindi ogni tanto hai voglia di cambiare e fare delle cose diverse. In questi ultimi tempi però non è così facile divertirsi: forse una persona ti ha stancato o magari sul lavoro ti hanno proposto di fare qualcosa che avevi già fatto e che ti entusiasma a metà. Comunque Venere e Marte favorevoli parlano di emozioni ricambiate: emozioni che possono essere vincenti.

Cancro, la tua sensibilità è ben nota e spesso prendi un po’ tutto troppo di petto, tuttavia ottenere risposte e viaggiare verso lidi più ameni è possibile, in questo momento. Nel cielo si registrano movimenti buoni: dipende anche dal passato e tu il passato non lo dimentichi, ma dovresti staccarti da emozioni negative, soprattutto se corrispondono ad incontri che non hanno più ragione di esistere nella tua vita, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

