Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 giugno 2023/ Bilancia è in ripresa, ma il re dello zodiaco è il Leone

Il nuovo transito di oggi, mercoledì 28 giugno 2023, è quello della Luna in Scorpione, ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele. Vediamo come questo mese si dirige verso la sua conclusione, con le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: tanti pianeti nel segno per il Leone, la Vergine deve evitare di mettersi contro le persone

Leone, quanti pianeti nel segno! Come Venere e Marte, con il primo pianeta attivo fino agli inizi di ottobre: ecco perché l’attenzione delle stelle, e non solo, è tutta su di te. È come se, in questo periodo, tu fossi artefice del tuo futuro, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Sono giornate speciali ed è importante che le coppie che si vogliono bene mettano subito in cantiere una buona idea. Dal punto di vista lavorativo, tanta competizione, soprattutto se da poco hai ricevuto un incarico importante.

Vergine, stai pensando che qualcuno sia stato poco corretto con te? Questo è un periodo in cui l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia diplomazia: chiudere rapporti e metterti contro le persone potrebbe non essere la mossa migliore. Alcune tensioni planetarie potrebbero riportare in vita piccoli conflitti. L’amore chiama: Sole e Luna favorevoli parlano di grande lucidità mentale e capacità di azione.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia chiude amicizie, lo Scorpione si aspetta cose dal partner

Bilancia, se è mancato l’appoggio degli altri o hai perso qualche amicizia, nel corso delle ultime settimane, è perché hai capito che alcune persone non facevano per te. Nonostante poi tu sia molto espansivo, è probabile che ci sia stato un momento, tra marzo e maggio, in cui ti sei un po’ chiuso in te stesso. La Bilancia ha vissuto momenti un po’ complicati: si può essere gentili e sorridenti, ma fino a un certo punto, perché se non si sta bene e se si capisce che gli altri non ci danno retta, è inevitabile mettersi un po’ a margine. Forse è necessario recuperare consensi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, l’Oroscopo di Paolo Fox indica quali sono i periodi buoni e quelli meno interessanti, ma poi le idee sono le nostre. La Luna transita nel segno e, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ci sono buone intenzioni, utili anche a superare una fase di crisi e tensione, vissuta di recente. A volte lo Scorpione non chiede direttamente al partner di fare certe cose, ma pretende che il partner lo capisca da solo: diamogli un “aiutino”! Questa Venere dissonante parla di tensioni che, se non si sbloccano in qualche modo, possono durare a lungo.











