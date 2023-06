Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 giugno 2023/ Il Sagittario è innamorato, i Pesci rivivono cose passate

Il nuovo transito di oggi, mercoledì 28 giugno 2023, è quello della Luna in Scorpione, ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele. Vediamo come questo mese si dirige verso la sua conclusione, con le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: colpi di fulmine per il Sagittario, il Capricorno è premiato

Sagittario, vi siete già innamorati? Con questa Venere importante e con questo Marte interessante, è difficile non farsi coinvolgere da un colpo di fulmine! Il Sagittario solitamente si innamora in pochi secondi, spesso di persone non semplici, lontane e particolari, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un periodo che rafforza i sentimenti, anche quelli già in corso, ed è anche utile per capire se una strada è più accessibile: in altre parole, chi ha vissuto una separazione può voltare pagina.

Capricorno, alcuni rapporti, col Sagittario, con i Pesci, possono essere un po’ accidentati, in questo momento. Questo è un periodo che premia tutti coloro che si sono dati da fare: le stelle sono meritocratiche, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e probabilmente è già arrivata qualche conferma. Il viaggio che speravi di completare da tempo o il progetto che avevi in mente da tante settimane, può essere portato avanti. Certamente l’impegno non manca, ogni giorno c’è una complicazione, ma tu saprai come risolverla. Periodo di recupero.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non ci sta, i Pesci ritornano al passato

Acquario, se tutti vanno da una parte, tu vai dall’altra e nuotare controcorrente fa un po’ male, alle braccia soprattutto, scherza l’Oroscopo di Paolo Fox: una visione figurata di un Acquario che non ci sta! Non ci sta in questo momento, meno che mai! Ecco perché alcuni ti criticano e pensano che tu stia facendo cose illogiche, quando tu invece stai semplicemente mettendo in gioco la tua esuberanza e la tua originalità. Bisogna però stare attenti con i soldi: se abbandoni il certo per l’incerto, a livello pratico, c’è il rischio di combinare un guaio. Oggi la Luna contraria parla anche di piccole divergenze che riguardano l’amore.

Pesci, Saturno nel segno: ritorno al passato! Se avevi chiuso, negli ultimi anni, un progetto, puoi tornare a lavorarci. Questo cielo è fertile di responsabilità, ma parla anche di emozioni condivise: la possibilità di vivere qualcosa di importante è dietro l’angolo e ne avrai conferma a breve. Se ti senti un po’ giù di corda, vuol dire che non hai ancora superato blocchi del passato e invece sarebbe proprio il caso di guardare al futuro con interesse, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Tra oggi e domani abbiamo Sole, Luna e Mercurio in ottimo aspetto: questo è un cielo ricco di intuizioni.

