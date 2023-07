Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 luglio 2023/ Luna in sestile per la Bilancia, caos relazioni per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: Giove avverte il Leone su chi lo circonda, la Vergine oggi è nervosa

Leone, questo cielo premia e rende ancora più belli: il Leone vuole apparire e vuole stare al centro dell’attenzione, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Avventure piacevoli e senza impegno possono delicatamente colorare questo mese di luglio che funziona proprio per quanto riguarda gli incontri in generale: amicizie e relazioni possono nascere all’improvviso. Ci saranno nuovi territori da esplorare nell’ambito del lavoro, dove però Giove dissonante dice: “Attenzione a chi ti circonda”.

Vergine, c’è un po’ di nervosismo in questa giornata e il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di prendere tutto con calma. Chi non è più innamorato, perché scottato da un distacco, deve credere nelle nuove possibilità. Guarda avanti con ottimismo perché Saturno è opposto, ma Giove è favorevole: qualcosa si chiude, qualcosa di apre e, in questo momento, è necessario è avere un atteggiamento cauto nei confronti di tutto.

Oroscopo Paolo Fox: ottima Luna per la Bilancia, relazioni agitate e confuse per lo Scorpione

Bilancia, Luna in sestile: aspetto favorevole in astrologia, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Le stelle però non dimenticano e anche tu non dimentichi un sopruso, una disfatta o un momento di forte agitazione che c’è stato nella prima parte dell’anno. Un po’ di cautela ci vuole soprattutto nel cercare di farsi scivolare le cose addosso, se c’è stata una separazione pesante, se una storia d’amore ha avuto delle problematiche. Cura un po’ di più la forma fisica, perché le distrazioni costano care e poi tu sai che, da qualche tempo, sei veramente sotto pressione.

Scorpione, sono giornate particolari per l’amore e i rapporti in generale: anche le piccole incomprensioni vanno tenute sotto controllo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Cerca di trovare sintonia con te stesso: un giorno penserai che una persona è adatta a te, il giorno dopo no e quindi chi desidera vivere un grande amore, forse non è del tutto sereno. Sei teso perché stai per iniziare un progetto, in altre condizioni rispetto al passato. In questo periodo sarebbe meglio rilassarsi: è estate! A meno che tu non debba lavorare ad agosto, cercare di evitare qualunque stress eccessivo.











