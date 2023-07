Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 luglio 2023/ Nervosismo “marziano” per i Gemelli, Venere neutra per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: Luna favorevole per l’Ariete, i pianeti veloci stanno per terminare l’opposizione al Toro

Ariete, Luna in buon aspetto che regala vigore e forse anche una speranza in più: nel corso degli ultimi due o tre giorni potresti aver ricevuto una bella notizia, anche se c’è sempre da combattere per ottenere quello che desideri. L’Oroscopo di Paolo Fox sostiene sempre che l’Ariete non si ferma mai e soprattutto che ha sempre un progetto in mente. Se questo progetto confinasse con un desiderio d’amore, in questo momento sarebbe il massimo! Sta per avvicinarsi un agosto in cui avrai Sole e Venere favorevoli e anche se è vero che non si può pensare sempLuna re solo all’amore, però quando si hanno delle persone accanto ci vogliono bene, si può andare avanti meglio. Una certa solidarietà dovrebbe essere già arrivata, negli ultimi giorni.

Toro, peccato questa tensione che si legge nel cielo e determinata da Sole e Venere, ma Mercurio tornerà attivo dal 28. Come vedi sono pianeti veloci che, così come portano irritabilità, altrettanto velocemente porteranno una situazione migliore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: bisognerà solo aspettare la seconda parte d’agosto. Non sono pochi i nati Toro che stanno cercando di risolvere un problema e forse sono sulle spine per una risposta. In amore, attenzione: nelle coppie in cui si discute troppo e ci sono preoccupazioni da tempo si rischia di non tornare in equilibrio.

Gemelli, un accordo sentimentale o una convivenza sono più fattibili con Venere in buon aspetto. Peccato per questo nervosismo determinato da Marte dissonante che rappresenta anche la necessità di prendere le distanze da persone che non sono del tutto sincere. L’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato, di recente, di una situazione un po’ complicata che riguarda la vita lavorativa: rallentamenti, promesse non mantenute o richieste non ancora ascoltate.

Cancro, in questi giorni puoi godere di una speranza in più: quella di vivere con grande equilibrio la seconda parte dell’anno e questo è possibile se non pensi troppo al passato, visto che sei una persona che non dimentica molto facilmente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, Venere è neutrale: né bene né male. È chiaro che le coppie che hanno perso un po’ di intimità forse non la ritrovano ora, dovranno aspettare un po’. Poi a volte, quando sul lavoro ci sono delle cose che non vanno, si rischia di andare a casa con il broncio, non si riesce a comunicare bene e questo può provocare dei dissensi. Se ti lasci andare ad una relazione nel mese di agosto, probabilmente la vivrai part-time.

