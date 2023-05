Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio 2023/ I pianeti a favore non sono sempre al top per Toro e Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox da Radio LatteMiele di oggi, domenica 28 maggio 2023, vede la Luna nel segno della Vergine e ci dà qualche notizia sui nuovi transiti che stanno arrivando. Di seguito, le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: niente rimpianti per l’Ariete, il Toro sbuffa

Ariete, una situazione che resta utile anche per recuperare un po’ di energia fisica. Così come la prima parte dell’anno dovrebbe avere aperto alcune porte: non abbiamo più la situazione di stallo e di fermo che c’è stata negli ultimi due anni, escluso il 2023, e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che adesso c’è anche il desiderio di mettere in pratica tante situazioni nuove. Quello che hai chiuso non va rimpianto: rapporti d’amore, d’amicizia e forse anche collaborazioni che, tra la fine dell’anno scorso e l’inizio di quest’anno, hanno vissuto un momento di crisi. È tempo di novità.

Toro, Giove e Saturno sono favorevoli: si cade in piedi! Anche in un anno importante, come il 2023, ci sono delle giornate, dei periodi in cui si sente maggiore fatica nel portare avanti le cose: non è escluso che tu abbia sbuffato dal mattino alla sera. Tra l’altro, anche se hai lavorato bene e hai portato avanti un progetto lusinghiero, ora ti chiedi se vale la pena portarlo avanti no: con questo Giove favorevole, potresti anche fare tu una proposta o dettare legge. In amore, c’è un po’ di caos: attenzione perché l’Oroscopo di Paolo Fox crede, soprattutto nei rapporti di lunga data, che ci siano tante cose da chiarire.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli non hanno certezze, il Cancro deve ancora risolvere un problema

Gemelli, che tu stia vivendo un momento di forte tensione è normale, ma da dove deriva quest’agitazione? Dal fatto di non avere un’idea chiara di cosa farai in autunno. l’Oroscopo di Paolo Fox si rivolge anche a coloro che, da poco, hanno iniziato un lavoro part-time oppure hanno ricevuto delle promesse che non si sono rivelate concrete. Ci sono giornate in cui si è più sereni e altre in cui magari c’è un po’ di tensione: questa domenica è da prendere con le pinze in amore.

Cancro, che tu sia un segno sensibile lo sanno tutti. Quando ti gira bene, sei la persona più dolce e disponibile del mondo, poi ti piace anche un po’ estremizzare delle situazioni e fare delle affermazioni che scioccano: questo fa parte della tua natura. Arrivano i nostri! Saturno e Giove che, finalmente, riporteranno qualcosa di positivo. Devi solo affrontare un problema personale, legato magari a una spesa imprevista, ma sappiamo che maggio è il primo mese di recupero e che fino al 16 c’è stato Giove contro, quindi non si può pretendere tutto e subito, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

