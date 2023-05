Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio 2023/ Relazioni positive per la Bilancia e la Vergine

Inizia una nuova settimana che chiuderà anche questo mese di maggio, ricco di nuovi transiti planetari. L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 29 maggio 2023, tratto da Radio LatteMiele, ci comunica che la Luna, dalla Vergine, passa in Bilancia e che il Sole è sempre in Gemelli. Di seguito le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è arrabbiato, la Vergine aspetta risposte

Leone, quante discussioni sul lavoro! Ognuno ha il proprio cielo e c’è chi è arrabbiato, chi è semplicemente contrariato e chi fa le cose senza metterci troppo impegno: avrai modo di primeggiare! Il nuovo transito di Giove però porta a una situazione di grandi conflitti: conviene mollare tutto e andartene? Fare delle scelte pesanti? Questa condizione l’Oroscopo di Paolo Fox la stava già anticipando a febbraio e adesso è visibile.

Vergine, non è semplice ritrovare la tranquillità, perché manca una programmazione degli eventi: non per colpa tua, ma è probabile che ci siano delle persone che non ti danno delle risposte. Molta energia sarà immediatamente spendibile per attrarre persone che ti interessano, ancora di più dal mese di giugno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: fase di crescita per la Bilancia, lo Scorpione deve decidere per il lavoro

Bilancia, quando l’Oroscopo di Paolo Fox spiegava che avresti avuto dei problemi d’amore e che avresti vissuto qualche piccola contrarietà, ha anche anticipato che sarebbe stato importante avere le idee chiare nella seconda parte dell’anno, prima di trovare nuovi punti di riferimento. La fase attuale segnala una crescita, limitata magari se devi risolvere un problema personale o di lavoro. Sono molte le strade aperte e chi lavora con la propria creatività avrà qualcosa di più. Venere è in aspetto un po’ conflittuale e quindi ancora qualche momento di tensione, per le coppie di lunga data, poi andrà meglio.

Scorpione, ti trovi in una fase di trasformazione che non sarà sempre facile da gestire. A questo punto devi capire cosa desideri sul lavoro, perché in certi momenti ti senti persino agitare dentro: non rovinare rapporti inutilmente! Devi liberare il tuo istinto e la voglia di amare: una condizione di lieve disagio ci sarà intorno a giugno e luglio ma, se affrontati per tempo, certi problemi saranno risolvibili, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.











