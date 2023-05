Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio 2023/ Sagittario e Acquario molto ribelli, sul lavoro e in amore

L’Oroscopo di Paolo Fox da Radio LatteMiele di oggi, domenica 28 maggio 2023, vede la Luna nel segno della Vergine e ci dà qualche notizia sui nuovi transiti che stanno arrivando. Di seguito, le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Sagittario, se fremi perché ti hanno promesso qualcosa, se sei in attesa di una novità, non dovrai temere nulla, perché alla fine cadi in piedi. L’Oroscopo di Paolo Fox però si chiede se hai davvero a fianco la persona giusta o se per indolenza, per la ripetitività di certi eventi, in coppia si sta battendo la fiacca. Se è così, preparati a fare una vacanza: fai qualcosa di divertente! Non sarà impossibile tornare a portare avanti progetti che magari avevi anche abbandonato nel passato.

Capricorno, se stai vivendo nel caos, non è colpa, ma di tutte le situazioni che devi risolvere e di tutte le persone che ti stanno attorno e che, in qualche modo collaborano a metà. Di quante persone puoi fidarti, ti chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Forse non si contano nemmeno sulle dita di una mano! Venere non sarà più contro da giugno e questo porterà certamente un rinnovo positivo, per quanto riguarda le esperienze. Chi vuole sposarsi o convivere, se ha il partner giusto a fianco, forse ha perso un po’ di tempo, ma potrà recuperare entro tre o quattro mesi.

Acquario, qui ci sono delle cose da dire, ma sai che a volte, anche quando si sta nel giusto, se si espongono le proprie idee in maniera troppo irruenta, si rischia di passare dalla parte del torto: l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia calma e moderazione, perché se fosse per te, prenderesti di petto una persona, per dire tutto ciò che pensi. Si può fare? Puoi spingerti a parlare, ma sempre con una buona dose di diplomazia.

Pesci, anche se resti un inguaribile romantico, oggi bisogna fare i conti con questa Luna opposta che non rappresenta un blocco, ma certamente una riflessione profonda su quella che è la tua vita di oggi e quella che sarà la tua vita di domani. Non bisogna vergognarsi, di tanto in tanto, di versare qualche lacrimuccia: il segno dei Pesci lo fa e serve anche da sfogo. Bene parcheggiare gelosie! Gli esami nella vita non finiscono mai e tu hai la possibilità di superarli al meglio. Condizioni oggi un po’ faticose: l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di non strafare, soprattutto in serata.

