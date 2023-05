Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio 2023/ Saturno e Giove spadroneggiano per Vergine e Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox da Radio LatteMiele di oggi, domenica 28 maggio 2023, vede la Luna nel segno della Vergine e ci dà qualche notizia sui nuovi transiti che stanno arrivando. Di seguito, le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone pensi di più all’amore, la Vergine è ostacolata ma protetta

Leone, perché l’Oroscopo di Paolo Fox dice di lanciarsi sui sentimenti? Perché da giugno saranno protetti, però fino ad oggi hanno pagato pegno, soprattutto per coloro che per ambizione e grande interesse nei confronti della propria vita lavorativa, si sono dati da fare più per portare avanti progetti di tipo pratico che per altri di tipo amoroso. Recuperare un sentimento non solo aiuta, ma permette anche di affrontare con coraggio alcune situazioni che sul lavoro sono pesanti.

Vergine, guerre stellari: Saturno contro Giove, chi vince? Questa è una bella battaglia! L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che se ti tolgono una sicurezza, poi ne arriverà un’altra. In altre parole, se qualcuno cerca di farti scivolare, non ci riuscirà perché Giove ti protegge. È anche probabile che tu abbia fatto tutto molto bene, ma che debba avere a che fare con delle persone che cercano di trovare “il pelo nell’uovo” per ostacolarti. Oggi la Luna è nel segno: dedicati all’amore!

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia non dia retta ai pettegoli, lo Scorpione non si accontenti in amore

Bilancia, dare spazio a malelingue! No! Sappiamo che nell’era dei social ci sono più problemi, perché tutto ciò che si scrive e si dice viene immediatamente elaborato e letto da tante persone. I social però hanno anche un valore positivo: per esempio, da giugno, Venere tornerà attiva e non solo avrai un atteggiamento molto più disponibile nei confronti degli altri, ma potresti allargare il giro delle conoscenze, con ogni mezzo. Tra lunedì e mercoledì, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, la Luna sarà nel tuo segno e questo porterà qualcosa di più.

Scorpione, certo che in questo periodo non è facile stare tranquilli, perché ci sono diverse sollecitazioni: a volte torni a casa, pensando: ”Avrei dovuto reagire, avrei dovuto dire quelle cose che invece ho tenuto dentro di me”. Il nervosismo è grande e può aprire delle crepe in un rapporto di lavoro, se non la pensi come chi ti sta attorno. Cerca riferimenti stabili e non accontentarti di rattoppi in amore: giugno, luglio e agosto saranno mesi particolari, per i sentimenti, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.











