Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio 2024/ Leone e Acquario alla riscossa: chi invece è arrabbiato?

L’Acquario è uno di quei segni che gradualmente vedrà un ribaltamento in positivo, grazie a questo nuovo cielo. Giove e Venere in Gemelli portano infatti molti cambiamenti: mentre il Sagittario lotta con le opposizioni, lo Scorpione, la Bilancia e il Leone si riprendono.

Leone, il mese di maggio è stato particolarmente complesso. C’è anche chi non è stato particolarmente bene e ora vuole riprendersi al meglio. Dal punto di vista dell’Oroscopo di Paolo Fox, fino al 20 di questo mese non ci sono state grosse novità e forse hai vissuto qualche difficoltà. Il futuro ti dice: coraggio che il mese di giugno e luglio saranno positivi sia per l’amore sia per il lavoro.

Pesci, un po’ di ostacoli: se si chiude una collaborazione, non te la sentirai di chiedere se riavrai una conferma e il tuo orgoglio avrà il sopravvento, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche in amore, perché non ti capaciti che una persona che dovrebbe prendersi le sue responsabilità, senza che tu chieda attenzioni, non lo faccia. Le relazioni un po’ leggere sono po’ a rischio, tuttavia attenzione perché potresti essere tu a prendere tutto un po’ di petto.

Bilancia, non perderti negli errori del passato e guarda al futuro, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se hai lavorato bene potresti davvero ricevere un premio oppure delle opportunità in più. Il cielo ti porta nuove occasioni che, in base alle tue possibilità, potrai vincere una sfida. I sentimenti chiedono attenzione.

Sagittario, è insolito che tu sia sottotono, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che sia normale che ci sia del livore se c’è qualcuno contro di te o ti sei sentito escluso. Non cadere nelle provocazioni! Attenzione alle relazioni con Vergine e Pesci e nei prossimi venti giorni dovrai tenere a bada la collera (non sarà facile visto il tuo elemento di fuoco). In amore, prima di interrompere una relazione, devi pensarci bene.

Scorpione, un maggio da dimenticare, con molte tensioni, con gli altri e anche a livello personale. Le relazioni con Acquario e Leone sono stati particolarmente difficili e addirittura c’è chi potrebbe aver pensato a un cielo davvero contro, perché non ne hai imbroccata una e ci sono stati tanti problemi. È finita! Giugno ti farà svoltare in positivo e sarà importante ancora di più dal 14. Potrai così rivedere la tua vita con nuove prospettive, sia lavorative sia sentimentali, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, l’Oroscopo di Paolo Fox aveva detto che maggio sarebbe stato teso, ma che la fine giugno avrebbe regalato un trasformazione totale in positivo. Molti nativi del segno si renderanno conto che lentamente queste possibilità si manifesteranno e potrai avere una piccola o grande soddisfazione in amore. È un cielo liberatorio questo, che aiuta anche a ritrovare la complicità di alcune persone che si erano allontanate.











