Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 marzo 2024/ Capricorno, Pesci, Acquario, Leone, Vergine

Sagittario, non tolleri né imposizioni né regole. A Pasqua avrai la Luna nel tuo segno zodiacale: avrai un cielo frizzante che ti aiuterà a muoverti o comunque ad allentare lo stress. I primi 15 giorni di aprile saranno molto dinamici e forieri di nuove idee. Anche nei sentimenti sarai più carico, quasi vulcanico, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, sei in attesa, un’attesa estenuante per motivi burocratici, legali, di incartamenti. Qualcosa potrebbe arrivare anche ora, ma è più probabile che sarà la seconda parte di aprile a funzionare meglio, perché le prime due settimane saranno di lotta. Se c’è qualche avversario, dovrai combattere per “sconfiggerlo”. Sono favoriti gli incontri fino a questa domenica, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, qualche nativo del segno tra fine febbraio e i primi di marzo, si è innamorato, soprattutto tra i più giovani e i single. Può capitare che l’Acquario si innamori di persone irraggiungibili, perché gli piace sentirsi innamorato, ma non vuole essere coinvolto dai sentimenti, perché lo scontro con la realtà porta inevitabilmente anche dei risvolti negativi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Correre dietro alle chimere è però una perdita di tempo! Potrebbero esserci dei cambiamenti sul lavoro: giugno porterà delle novità che possono già essere programmate da ora.

Pesci, Pasqua non sarà una giornata molto dinamica e preferirai stare con poche persone ma buone, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal punto di vista professionale è il momento di accordi e contratti ed entro maggio bisognerà chiudere le danze. Soddisfazioni per chi lavora a contatto del pubblico e la creatività torna in auge, nel caso fosse mancata recentemente.

Leone, è possibile risolvere una problematica di tipo legale o burocratica e potrai avere delle risposte positive, da qui a luglio. C’è chi ha dovuto sistemare la propria situazione economica e ha vissuto mesi complicati e, in amore, ci sono state rotture definitive o solide conferme. Non è escluso che alcune problematiche sentimentali siano state causate da un terzo incomodo o da una decisione da prendere. Pasqua avrà delle belle stelle, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, la Luna è in buona posizione, ma Venere opposta perla di alcuni battibecchi in amore: è possibile che qualcuno discuta a causa del lavoro di uno dei due oppure che sia davvero ai ferri corti. Se c’è una situazione critica o un allontanamento, bisognerebbe sistemare tutto entro maggio, perché Giove, a giugno, taglierà di netto le situazioni che non funzionano. Dal punto di vista professionale, non lasciare il certo per l’incerto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











