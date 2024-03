Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 marzo 2024/ Il Toro lotta insieme a Giove, resa dei conti per i Gemelli,

Oroscopo Paolo Fox: belle stelle per l’Ariete, il Toro non faccia le ore piccole

Ariete, preparati a una bella Luna per Pasqua e Pasquetta! Se organizzi qualcosa per divertirti, avrai stelle ottime per l’amore, per progettare qualcosa di nuovo e anche per migliorare la condizione fisica, soprattutto per coloro che non sono stati bene in passato. Inoltre, l’Oroscopo di Paolo Fox segnala che matrimoni e convivenze sono favoriti.

Toro, Giove ti dà forza, anche se devi affrontare cose che non hai considerato a lungo. Se un lavoro o una relazione non ti danno soddisfazione, non c’è da stupirsi, perché è probabile che tu abbia sottovalutato delle “red flag”, ovvero degli eventi spia che ora si sono amplificati. Oggi c’è la Luna in opposizione: non fare troppo tardi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Meno e meglio per i Gemelli, amori romantici del Cancro. Cosa svela l’Oroscopo Paolo Fox

Gemelli, cerca di selezionare le cose da fare: non prendere troppi impegni, ma dedicati con più cura alle cose importanti. Se hai intrapreso una nuova relazione sentimentale, dal 5 aprile avrai un cielo favorevole, ma già Pasqua sarà particolare. Se una persona non è stata del tutto sincera e ti ha preso in giro, è probabile che la inchioderai alle sue responsabilità prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, questa Venere favorisce amori dolci e romantici, anche al di fuori dal tuo solito giro. Di solito il Cancro non ama troppo spostarsi e anche se viaggia poi vive delle nostalgie: questa Pasqua potrà quindi prevedere delle uscite fuori porta, ma solo se ne vale la pena. Non sottovalutare le nuove conoscenze, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia sia più autonoma, lo Scorpione va verso un ottimo weekend

Bilancia, è stato un periodo difficile. Non farti influenzare troppo da quello che pensano gli altri: a fronte di una forte personalità, questo è un segno che ha sempre la necessità di una parola di conforto e, soprattutto, di un solido gruppo con cui lavorare. Attenzione a una persona del segno del Cancro che può crearti qualche fastidio, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, buone intuizioni con la Luna nel segno. La domenica di Pasqua è favorevole per le nuove conoscenze e potresti innamorarti entro Pasquetta, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox! Questo è un periodo fertile che, da giugno, ti farà stare meglio e potrai superare tante difficoltà, grazie a Giove che non sarà più in opposizione. Scelte d’amicizia e d’amore molto positive.

