Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 novembre 2023/ Ariete e Cancro sopraffatti dagli impegni

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete imbastisce ciò che sarà, il Toro è protetto da Giove ma è super impegnato

Ariete, sono giornate particolarmente impetuose! Come al solito comunque: nella tua vita non c’è mai un attimo di tregua, ma a te in fondo piace così, perché vuoi sentirti impegnato vuoi sentirti vivo. Alle coppie che si vogliono bene e desiderano convivere o sposarsi, l’Oroscopo di Paolo Fox prevede che forse ci sarà un rinvio, perché il 2024 è un anno fertile da questo punto di vista e soprattutto il periodo dal 24 giugno in poi sarà estremamente importante. Adesso si stanno facendo delle prove tecniche e sperimentazioni per impostare al meglio tutto quello che sarà.

Toro, torna una certa stabilità, anche se questa situazione astrologica è sempre molto impegnativa. Comunque Giove è nel segno e fino a quando questo pianeta sarà con te, è difficile che qualcuno possa “farti cadere”. Certo non si può indietreggiare e quindi se in questo periodo volessi lasciare qualcosa e trovare un po’ di tranquillità per te stesso, forse potresti non essere così facilitato nell’impresa. Chi non risponde alle tue richieste in amore, da dicembre sarà messo alle strette e anzi, gli ex potrebbero combattere di più, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, è partita una settimana con qualche dubbio solo per Saturno dissonante che non parla di insuccessi, anzi: in questo momento, se hai un’attività a contatto con il pubblico, funzioni! Purtroppo però non è sviluppata, non per colpa tua, la sfera della creatività: se hai in mente nuovi progetti sono bloccati. In ogni caso, l’Oroscopo di Paolo Fox ha buone notizie in arrivo: Giove entrerà nel tuo segno, nel 2024, e quindi quello che stai facendo ora non sarà inutile! Ci potrà anche essere un recupero per le coppie che hanno avuto problemi.

Cancro, l’unico neo di questa settimana, per cui l’Oroscopo di Paolo Fox non può darti il top, è la forma fisica, perché ci si sente stanchi, spossati e ci sono tanti impegni. Sei una persona molto emotiva che assorbe dall’esterno qualsiasi tipo di umore, per cui è probabile che, in questi giorni, anche ascoltando notizie che non ti riguardano direttamente, tu sia un po’ agitato. Pausa di riflessione però attenzione: l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che ci saranno grandi scelte a dicembre, con Venere favorevole. Non è quindi il caso di strapazzare troppo l’amore, per adesso.











