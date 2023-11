Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 novembre 2023/ Bastoni tra le ruote del Capricorno, l’Acquario riparta da zero

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è fortissimo, il Capricorno è ostacolato

Sagittario, questo martedì favorisce la tua capacità d’azione: sei inimitabile, non devi temere che qualcuno sia in competizione con te. L’unico dubbio del periodo è che con Sole, Marte e Mercurio nel segno, tu possa strafare, imporre la tua volontà e arrabbiarti persino se una persona rifiuta una tua proposta: in questo caso commetteresti un errore! Cerca di prendere tutto con molta calma e ricorda che le grandi scelte del futuro sono nelle tue mani, anche in questo periodo, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, questa è una settimana di eccessivi pensieri, non tanto causati dalla tua incapacità, perché il Capricorno è solitamente una persona molto forte e piuttosto determinata, ma dall’incapacità di terzi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: è come se qualcuno ti avesse messo il bastone tra le ruote! L’amore non manca, nel quadro astrale, ma c’è ancora questa Venere complicata che ti dice che non è il porto sereno che desidereresti in questo momento. Anche per te, come per altri segni, il passaggio di Venere in un segno amico, dal 4 dicembre, porterà maggiore serenità.

Acquario, hai vissuto dei momenti un po’ pesanti e qualche tribolazione anche fisica, all’inizio di novembre, e qualche ritardo nel lavoro. Se la noia incombe, bisogna cambiare tutte le situazioni che non vanno, anche se questo dovesse comportare una nuova situazione. Forse bisognerebbe ripartire da zero, per cercare di risolvere problemi vissuti di recente. A dicembre, i nodi verranno al pettine, se in amore qualcosa non è andata per il verso giusto, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, discutere e prendertela con tutti è inutile anche se è comprensibile che, in questi giorni, tu sia particolarmente agitato, con Sole, Marte e Mercurio in aspetto complicato, per quanto ti riguarda. Tuttavia abbiamo sempre Saturno che protegge e Giove che aiuta: le grandi direttive della tua vita non sono messe in discussione, così come le imprese. Nel quotidiano possono però nascere delle piccole complicazioni e qualcosa che non va: forse lavori nella confusione, con persone confuse, oppure un tuo progetto non sta andando avanti proprio nella direzione in cui tu vorresti. Chi inizia adesso una nuova attività o un programma si trova un po’ nel caos. L’Oroscopo di Paolo Fox guarda oltre e annuncia che nel 2024, soprattutto nei primi sei mesi del prossimo anno, avremo delle stelle davvero efficaci.











