Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 ottobre 2023/ Bella la riscossa, ma che fatica, Leone! Fortuna per la Bilancia

Oroscopo Paolo Fox: weekend affarìticato per il Leone, ottimi i contatti per la Vergine

Leone, questa giornata riserva un po’ di fatica nella seconda metà. Forse ti stai impegnando molto, vuoi emergere e riscattarti, se c’è stata una chiusura o un problema durante la primavera. La calma non è facile da trovare perché vuoi riuscire ad ottenere grandi risultati: l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di fare tutto con calma. In amore, novembre sarà più generoso.

Vergine, questo sabato ha una potenzialità particolare. I Vergine che, da primavera, stanno lottando per ritrovare un certo equilibrio e il proprio ruolo, presto avranno delle buone novità e questo è un oroscopo molto importante per scrivere delle email, per risolvere dei problemi con i parenti. Questa grande forza arriva da Venere, che si trova nel tuo segno zodiacale. Ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox continua a sollecitare i cuori solitari a darsi da fare.

Bilancia, visto che gli inizi di ottobre hanno portato fatica fisica, la prima cosa da fare è ritrovare un benessere interiore ed esteriore. Potresti distrarre la mente o recuperare un sentimento. A novembre, Venere è nel tuo spazio zodiacale e qui l’Oroscopo di Paolo Fox si rivolge soprattutto ai cuori solitari: questo non garantisce al 100% l’arrivo dell’amore, ma certamente comporta un modo di fare più accogliente e disponibile nei confronti dei sentimenti. Guardatevi attorno!

Scorpione, forti i pianeti che transitano nel tuo segno! Forse c’è un po’ di stanchezza, c’è un po’ di agitazione, ma le prossime ore sviluppano qualcosa di buono. Certo è che ci sono meno indecisioni, per quanto riguarda il lavoro: alcuni risultati sono decisamente importanti. L’Oroscopo di Paolo Fox però ritiene che tu sia comunque stanco perché abbiamo una Luna opposta e quindi è probabile che sia la necessità di recuperare un po’ di tranquillità, anche in famiglia.

