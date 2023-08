Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 agosto 2023/ Tutto cambia per il Sagittario e il Capricorno è re dello zodiaco

Oroscopo Paolo Fox: trasformazioni per il Sagittario, il Capricorno va bene in tutto

Sagittario, da qualche tempo, la tua vita è cambiata e forse ti sei dovuto adeguare a delle trasformazioni che hanno riguardato la coppia e la casa. Tutto è accaduto negli ultimi due mesi: se c’è agitazione nell’aria, non temere, perché presto avrai una visione molto più serena del futuro. Chi è convinto di un amore, vada avanti, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, è un cielo che libera le emozioni e che ti permette di amare: tutto può essere ricostruito, anche e soprattutto se ci sono state delle diffidenze e delle incertezze. Quelli che hanno fatto tesono dio esperienze accumulate in passato, ora sono pronti a mettersi in gioco. Questo resta un anno favorevole per chi vuole emergere: sia in amore sia sul lavoro, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, l’agitazione c’è e le opposizioni planetarie portano discussioni. Forse chi ha fatto delle scelte troppo originali e troppo particolari ora dovrà tornare nei ranghi. La ricerca della libertà mal si addice a un rapporto di coppia: in questo periodo potresti trovarti a discutere con chi vorrebbe averti più vicino o vorrebbe maggiori garanzie. Non sempre la sincerità è premiata in amore e sul lavoro ci vuole più diplomazia, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Una data di inizio slitta sempre, in continuazione.

Pesci, è importante in questo momento capire cosa desideri fare, perché ci sono mille dubbi: le famose opposizioni planetarie di cui l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato tante volte. La più fastidiosa è quella di Mercurio, perché rappresenta un certo disorientamento: nasce non per colpa tua, perché probabilmente devi iniziare un nuovo progetto e nulla è stato definito. Anziché lambiccarsi il cervello con mille dubbi, sarebbe il caso di navigare a vista: quando arriva il problema, si affronta, altrimenti adesso rischi davvero di vivere tutto con troppa enfasi e, oltretutto, di scatenare qualche disputa inutile in amore. Nelle relazioni con i Gemelli e il Sagittario ci sono spesso tanti stimoli, ma spesso delle provocazioni da superare. Intanto pensiamo a settembre come a un mese innovativo che porterà successo o comunque capacità di azione, soprattutto a coloro che sono rimasti fermi da tempo e darà un’occasione in più anche a chi ha bloccato un progetto negli ultimi anni e vuole recuperarlo.











