Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 aprile 2024/ L’amore è di nuovo in auge per i segni di terra: arriva Venere!

Una settimana che parte con la novità di Venere in Toro che diventa un po’ ostile ai segni d’aria come l’Acquario, mentre consente al Capricorno e ai Pesci di perdonare anche delle malefatte in amore, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, Luna nervosa, ansia di arrivare. I Bilancia che non hanno vincoli oggi sono più forti. Oggi cerca di non dare troppo peso alle polemiche e stai attento a Cancro e Capricorno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che sei un po’ teso e quindi l’amore paga pegno. L’estate forse sarà importante per il lavoro: farai delle scelte e prenderai delle decisioni importanti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, forse non hai avuto tante soddisfazioni recentemente e ti sei un po’ arrabbiato se qualcuno che vale meno di te è andato avanti e tu no. Hai una nuova consapevolezza, anche in amore: i single, entro maggio dovranno chiarire nei sentimenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, mese fondamentale con delle buone idee e soddisfazioni, anche economiche. Questo maggio parla d’amore! Addirittura si parla di ritorni di fiamma e di perdono, se qualcosa non ha funzionato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, momento interessante, perché non puoi scappare dalle responsabilità, ma potresti avere una via d’uscita nelle prossime settimane per dire basta a tutto ciò che ormai non digerisci più, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, una settimana che parte bene, con la Luna favorevole e Venere che torna attiva: anche chi ha avuto discussioni potrà fare pace! Entro maggio termina dei progetti e il lavoro va inquadrato bene, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

