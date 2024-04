Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 aprile 2024/ Venere arriva in Toro e aiuta anche la Vergine

Venere entra in Toro e trsforma gli equilibri del cielo. La Vergine è esaltata da questo, così come gli altri segni di terra. La Luna crea qualche fastidio al Cancro, mentre l’Ariete si avvia verso un periodo più tranquillo.

Guadagni per l’Ariete, il Toro accoglie il pianeta dell’amore. Il Punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Ariete, puoi liberarti di tante situazioni difficili. Aprile che ha recato delle difficoltà ma L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che ci sono delle buone opportunità. Questo mese, fortunatamente, è quasi finito: è stato vissuto in maniera davvero troppo ansiosa. Rilassati e pensa a un maggio di forza! Per i liberi professionisti potrà essere anche un mese di maggiori guadagni. Venere e Mercurio torneranno presto in aspetto valido e potrai risolvere delle situazioni che da tempo erano stagnanti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, un 2024 di cambiamenti profondi: se non accetti queste trasformazioni, il rischio è di stare male. Se lavori in un gruppo che non ti piace, se hai delle diatribe con delle persone che non ti fanno andare avanti, entro giugno chiuderai la partita. Maggio e giugno saranno quindi mesi di prova anche per quelli che ti circondano. Venere oggi entra nel segno: fai piazza di ciò che è stato e dedicati a una nuova passione, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

I Gemelli escono da un momento no per l’amore, il Cancro oggi è nervoso. L’Opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, sarà Giove a creare nuove occasioni da giugno. In amore hai vissuto un periodo difficile: molte coppie hanno chiarito un legame o lo hanno chiuso. Libera la mente e la creatività, visto che sei un segno d’aria, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, la Luna opposta ti disturba, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi stai attento a soldi e rapporti con gli altri. N amore prenderai delle decisioni più avanti. Aprile è stato un mese di arrabbiature, ma forse ti è servito sul lavoro, ma hai reagito opportunamente.

Oroscopo di Paolo Fox: amore no lavoro sì per il Leone, la Vergine si gode Venere

Leone, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di stare attenti alle polemiche in amore, anche per le coppie che si amano. Sul lavoro invece, quello che imposti in questo periodo avrà fortuna in futuro.

Vergine, Luna favorevole, ma soprattutto Venere è con te! Apriti all’amore: forse hai anche più tempo da dedicare alla famiglia. Si aprono nche nuove prospettive dal punto di vista professionale, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.













