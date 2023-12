Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 dicembre 2023/ Capodanno top per l’Ariete e “un po’ così” per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: fine dell’anno scoppiettante per l’Ariete, Venere ha lasciato i cocci dell’opposizione

Ariete, speriamo che tu abbia davvero grandi progetti in vista per il prossimo anno, anche se ogni tanto devi tenere testa a qualche persona, per esempio Leone, Ariete, Gemelli e Sagittario sono segni che ti fanno arrabbiare, ma a volte ti stimolano. Oggi Luna, Venere, Mercurio e Marte sono in buon aspetto e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che la maggior parte degli Ariete sia molto positiva nei confronti dell’anno che sta per partire. Stelle vincenti anche a Capodanno.

Toro, un po’ di stanchezza oggi si fa sentire. Da oggi Venere non è più opposta, però potrebbe aver fatto del male, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: è vero che è un pianeta veloce, ma è il tuo governatore. Non a caso, molti nati del segno si occupano di estetica, arte e creatività e magari anche grazie alla loro bellezza riescono a ottenere successo. Il consiglio è di muoversi adesso con meno cautela, ma di cercare di capire cosa sia accaduto nelle ultime tre settimane, perché Venere fa male al Toro, quando è opposta. Ci sono state delle problematiche, tuttavia Giove protegge, rimane nel segno e la maggior parte delle complicazioni sarà risolta entro la fine di maggio: se hai una disputa in corso e vogliono darti torto alla fine avrai ragione, quindi perderai pochissimo da una situazione apparentemente complessa. Forse quello che non si dovrebbe perdere adesso è un riferimento amoroso: la famiglia conta.

Gemelli, una giornata efficace, una settimana che invita però ad essere cauti nelle relazioni d’amore. È chiaro che le storie già afflitte da un passato difficile, vivano adesso un momento di confronto. Sappiamo che le festività, da questo punto di vista, sono sempre un po’ particolari, perché ci si incontra, si sta insieme e allora più si sta vicini e maggiori sono le possibilità, se ci sono stati momenti difficili, di rievocare tristi trascorsi. Per qualcuno si preannuncia un Capodanno non sottotono, ma un po’ pensieroso, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: meglio circondarsi di persone carine.

Cancro, forse un po’ di entusiasmo in pi’ ci vorrebbe! Bisogna recuperare l’amore e calibrare la passione, perché se diventa possessività e controllo, tutto diventa più complicato. I Cancro hanno buoni progetti e l’Oroscopo di Paolo Fox parla addirittura, nelle indicazioni generali, di due anni di forza. Si parte con nuove idee che saranno vincenti e la fine dell’anno promette bene.











