Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 dicembre 2023/ Venere lascia lo Scorpione e diventa opposta per la Vergine

Oroscopo Paolo Fox: grande Luna per il Leone, momento di osservazione per la Vergine

Leone, con la Luna che tocca il segno, la passionalità aumenta e avrai modo di dimostrare quanto sia importante per te una persona. Gli unici in dubbio sono coloro che naufragano nei sentimenti in maniera confusa: hanno due storie nella mente oppure, ultimamente, hanno avuto un conflitto. In realtà, tutti i conflitti nati di recente, con Giove storto, non sono facili da gestire, perché anche i Leone che di solito sono molto sicuri di sé, hanno vissuto dei momenti di grande incertezza, anche se, per orgoglio, difficilmente lo rivelano. Per il lavoro, pausa di riflessione, però per i progetti nati dalla fine di novembre, funzionano e funzioneranno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, i più saggi osservano, perché poi sappiamo che la Vergine, in fondo, è una grande stratega. In questo periodo, bisogna controllare, capire e non agire di fretta. Attenzione solo domenica: questo Capodanno in arrivo è veramente sereno? L’Oroscopo di Paolo Fox intende i rapporti genitori e figli o tra parenti che possono essere stati minati da qualche indecisione, di recente. Passa oltre e aspetta i prossimi mesi, se c’è qualcosa che non va.

Bilancia, bisognerebbe risvegliare la fiamma della passione, ma non è facile, soprattutto se si ha a che fare con persone che, ultimamente, hanno avuto dei problemi. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che proprio da oggi Venere non è più contraria ad alcuni segni: se la Bilancia ha dei rapporti con Toro, Leone e Acquario, probabilmente avrà notato qualche difficoltà in più. Ora non è in discussione l’amore, ma è possibile che ci siano delle controversie su come risolvere certi problemi e su come comportarsi con i figli, se ce ne sono. Tutti gli esami che il 2024 proporrà saranno importanti.

Scorpione, qualche momento di tensione: a volte l’amore diventa una sorta di banco di prova, non solo per i sentimenti, ma anche della tua capacità di azione. Se hai notato che ci sono state problematiche ed è aumentato il tasso di gelosia, cerca di farti forza, di andare avanti e vivi questo come un momento di crescita e preparazione in vista del futuro, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è stata una discussione, si può fare pace!











