Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 febbraio 2024/ Leone e Scorpione avranno Venere favorevole dall’11 marzo

Oroscopo Paolo Fox: nuove sfide per il Leone, la Vergine sfrutta i benefici di febbraio

Leone, amore in stand by, perché sei molto preso dal lavoro. In questo momento stai preparando ciò che dovrà essere messo in atto per i prossimi mesi. L’amore può essere più critico per chi è in dubbio tra due storie o per chi arriva da una crisi. Lunedì 11 marzo Venere non sarà più opposta e tutte le tensioni si allenteranno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, gli inizi di febbraio ti hanno regalato qualcosa in più, su cui ora puoi concentrarti e trarre ulteriore profitto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Le intuizioni sono buone e ti serviranno per il mese di marzo! Giove ti sostiene economicamente, tuttavia se devi prendere accordi o cambiare gruppo, strada oppure ancora ci sono in ballo questioni di proprietà, il termine ultimo per chiudere i giochi è maggio.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è un fiume in piena, lo Scorpione va verso un periodo florido

Bilancia, è un momento di sfogo, in cui non tieni più niente dentro. Se pensi che in amore ci sono state scelte sbagliate, adesso vuoi reagire. Anche nel lavoro ci sono cose da risolvere! Insomma è un momento con problematiche che tuttavia affronterai di petto, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, la Luna nel segno amplifica le tue (già buone) intuizioni. È una giornata brillante, con Mercurio e Sole favorevoli ai tuoi interessi. Marzo sarà un mese amico, con Venere che finalmente tornerà positiva, dal giorno 11. In questo momento dovresti quindi farti scivolare le cose addosso, anche se lo Scorpione non dimentica un’offesa velocemente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Tuttavia sono in arrivo belle novità, la seconda parte di marzo è molto buona e quindi non ti crucciare troppo!

