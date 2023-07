Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 luglio 2023/ Ariete e Toro nell’occhio del ciclone: momenti decisivi

Oroscopo Paolo Fox: giornate cruciali per l’Ariete, ultimi colpi di coda di un momento critico per il Toro

Ariete, una bella Luna favorevole fa sì che queste siano giornate importanti: Sole e Luna in buon aspetto, Venere ottima e arriverà anche qualcosa di buono ad agosto. Proprio Ferragosto nasce con Sole e Luna in un novilunio eccellente, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Quindi, anche se sei pieno di difficoltà, puoi metterci una toppa o quantomeno contare sulla solidarietà di persone che ti vogliono bene per riuscire a risolvere qualche dubbio. Tieni sempre sotto controllo i conti, perché anche nelle operazioni migliori e nei progetti più ottimistici e importanti, è necessario essere accorti.

Toro, che in questi giorni tu sia preso fino alla metà di agosto, l’Oroscopo di Paolo Fox l’ha detto più volte ed è un po’ difficile riuscire ad ottenere tutto e subito: forse devi anche pensare a come gestire un rapporto, ma con Giove e Marte e favorevoli, soprattutto ad agosto, piano piano tante situazioni, che adesso sono difficili da gestire e da capire, si risolveranno. Apparentemente non si sopporta nulla di questa situazione e addirittura in amore ci sono delle divergenze, però per fortuna tu sai anche come superare momenti dubbiosi.

Gemelli, si parte con qualche fastidio per colpa della Luna opposta, perché tu sei una persona che organizza, nel corso della giornata, tanti eventi diversi: il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è magari di fare qualcosa in meno e di riposare dipiù. Segui nuove piste per quanto riguarda l’amore! Qualche discussione con i fratelli e i parenti per questioni di proprietà: chi vuole intraprendere una rivalsa deve farsi bene i conti, perché Saturno inizia ad un transito polemico. Anche chi ha già una questione da chiarire, dovrebbe tentare una mediazione o accontentarsi pur di arrivare a un risultato ed evitare un discorso polemico.

Cancro, stabilità, questo cerchi! In amore è sul lavoro. L’Oroscopo di Paolo Fox ha già spiegato, altre volte che si chiude una porta si apre un portone. Datti all’amore, ma in maniera positiva, perché le piccole polemiche che sono nate di recente, soprattutto per le coppie che convivono da poco, hanno origine in una certa insoddisfazione, che non è dettata dalla mancanza di amore, ma da qualche problema personale. Per esempio, se uno dei due non lavora bene, se uno dei due non ha soddisfazioni, se uno dei due pensa che ci sia una sorta di prevaricazione da parte del partner. Chi incontrerà la tua energia in questi giorni, non riuscirà a farne a meno.











