Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 maggio 2023/ Ariete e Toro sotto pressione, in amore e sul lavoro

Inizia una nuova settimana che chiuderà anche questo mese di maggio, ricco di nuovi transiti planetari. L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 29 maggio 2023, tratto da Radio LatteMiele, ci comunica che la Luna, dalla Vergine, passa in Bilancia e che il Sole è sempre in Gemelli. Di seguito le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete vive un momento importante ma stressante, il Toro ha l’umore instabile

Ariete, più volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha dichiarato che hai una condizione astrologica importante, ma anche stressante. La cosa che, in questo momento, è più insidiosa, è l’amore, perché non riesci a stare con una persona quanto vorresti oppure perché la rimproveri, in quanto non proprio solidale. Oggi è meglio abbandonare le tensioni, soprattutto nell’ultima parte della giornata.

Toro, tu sai che il transito di Giove nel segno rappresenta crescita di responsabilità, però queste responsabilità possono diventare onerose, se le persone attorno a te non fanno il proprio dovere, e allora sei tu a dover ricorrere ai ripari, oppure se hai avuto un problema personale o familiare e hai dovuto cercare di risolverlo. Dalla scorsa settimana sei un po’ sotto pressione e le stelle di questo periodo rendono meno stabile il tuo umore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’infido Saturno rallenta per i Gemelli, il Cancro vuole un rapporto sentimentale serio

Gemelli, non bisogna arrivare esasperati alla fine della settimana. Questo Saturno che rallenta darà anche qualcosa di più! Un progetto faticoso può essere portato avanti, ma non se è rischioso, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione ai soldi, perché le stelle premiano, però chi sente troppe responsabilità addosso o crede di non essere più apprezzato e vuole cambiare, deve tenere tutto sotto controllo.

Cancro, questo è un cielo che finalmente porta delle opportunità! Avventure per chi non ama il matrimonio, ma di solito i nati Cancro alla famiglia ci tengono: anche quelli un po’ più liberi che amano divertirsi e non voglio vincoli, soprattutto nel periodo dell’adolescenza, alla fine cedono il passo ad un progetto sentimentale a due. Ora è probabile che tu voglia avere a fianco una persona stabile e rigorosa, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.











