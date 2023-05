Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 maggio 2023/ Ottimo momento per Capricorno e Pesci

Inizia una nuova settimana che chiuderà anche questo mese di maggio, ricco di nuovi transiti planetari. L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 29 maggio 2023, tratto da Radio LatteMiele, ci comunica che la Luna, dalla Vergine, passa in Bilancia e che il Sole è sempre in Gemelli. Di seguito le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve ascoltare la propria voglia di novità, inizia la seconda parte dell’anno favorevole al Capricorno

Sagittario, siete spiriti indomiti! Bisognerà però stare attenti a qualche momento di forte competizione e sarà necessario ritrovare un po’ di tranquillità a livello economico. Il desiderio di fare cose nuove e creative è sempre più forte: questo risveglio generale dev’essere gestito con molta attenzione, perché se si soffoca e non si dà spazio a questa vitalità, si rischia di stare male. Chi è solo da molti o troppi anni deve chiedersi se non ha attuato un blocco mentale nei confronti dell’amore e, visto che Venere sarà favorevole da giugno, muoversi di conseguenza.

Capricorno, ci sono sempre grandi o piccoli problemi, questo le stelle non possono escluderlo, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox, ma questa seconda parte dell’anno finalmente è arrivata e, quando abbiamo un buon cielo, riusciamo a risolvere anche gravi conflittualità con più ottimismo. È un momento utile per avviare nuove collaborazioni e chi ha già un lavoro importante, potrà fare verifiche sul campo.

Oroscopo Paolo Fox: cambiamenti per l’Acquario, i Pesci seguano l’istinto e Saturno

Acquario, ogni scelta diventerebbe più facile, per la casa e per l’amore, se fossi contornato da persone che ti danno retta, ma a volte sembra quasi che le tue affermazioni siano esagerate o strampalate, quasi come se tu fossi un tipo fuori da ogni logica. Forse gli altri ti vedono così, perché le grandi incertezze accumulate di recente hanno fatto sì che tu diventassi anche un po’ impaziente. Nei confronti delle persone vicine o che ami, sono possibili dei cambiamenti: non bisogna avere paura di viverli, altrimenti, da giugno, alcuni nodi verranno al pettine, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, se vuoi ottenere successo, devi fare quello che ti suggerisce l’istinto e anche questo Saturno che ha il potere di mettere in regola tante situazioni rimaste in sospeso. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che una buona notizia possa coinvolgerti. Il cuore è solo da tempo? Sblocca il tuo animo diffidente, perché queste stelle aiutano. Accordi e contratti possibili già in questa seconda parte dell’anno. Possibile rientrare di alcune spese, ma ci vuole un po’ di coraggio e forse anche un aiuto che forse, negli ultimi tempi, è mancato. Nei rapporti fra genitori e figli bisogna recuperare: è probabile che la giornata di domenica sia stata un po’ tosta, ma la settimana promette meglio.

