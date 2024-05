Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 maggio 2024/ Segni d’aria al top: Gemelli 1° in classifica insieme all’Ariete

Questo cielo nuovo apre di diritto la seconda parte dell’anno: Giove è un pianeta fondamentale che ora si trova in Gemelli e Venere gli tiene compagnia. Ottimo l’Ariete, un po’ in affanno il Toro e la Vergine, mentre il Cancro è in attesa del pianeta dell’amore che sarà nel segno il mese prossimo.

Ariete, il cielo è molto favorevole, con il Sole e Giove che parlano di successi. Questo ti dà la carica e ti fa tornare il desiderio di scendere in pista e di fare anche cose pazze com’è tipico del tuo segno. Le coppie che vogliono fare progetti entro l’estate avranno di più e oggi anche la Luna è a tuo favore per una giornata che si rivela vincente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, non c’è molta tranquillità con questo Mercurio che chiede di sistemare questioni di soldi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, tuttavia molti hanno subito dei cambiamenti anche drastici che però adesso hanno migliorato molti aspetti: è stato Giove a portare questa rivoluzione, ma per il meglio. Sono emersi anche tradimenti e cose poco chiare: pulizie di primavera!

Gemelli, Giove, Sole e Venere mettono in primo piano l’amore: occasioni da cogliere al volo! Ci sono questioni burocratiche e legali da gestire con cautela. Questa è una bella giornata: cura anche la forma fisica e dai spazio alle amicizie, perché tutte le relazioni sono favorite, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, questo è un periodo decisamente migliore rispetto ai primi di maggio, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore è in auge e tra poco Venere sarà nel segno: chi desidera vivere un nuovo amore dovrà farsi avanti! C’è un cielo positivo anche per il lavoro e qualcuno verrà gratificato.

Leone, un maggio da dimenticare, mese difficile in tutti i campi. Oggi e domani la Luna è in opposizione e potrebbe portarti a rivedere alcune questioni pratiche oppure se non sei stato bene adesso cerchi di riprenderti e potrai migliorare anche il tuo benessere. Più coraggio in amore: ci sono nuove emozioni in arrivo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, ci sono delle opposizioni planetarie che irritano un po’ l’umore e creano una certa ansia. Giugno sarà un bel mese, ma agli inizi ci sarà qualche piccola difficoltà. Cerca di essere paziente, soprattutto in famiglia, e stai attento ai falsi amici e alle persone poco affidabili, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.











