Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 marzo 2023, si apre con uno sguardo al calendario delle effemeridi che indica la posizione dei pianeti e delle stelle nel cielo. Il Sole è sempre in Ariete e la Luna è nel segno del Cancro: Luna, Mercurio e Sole sono in aspetto dissonante e anche Marte può creare qualche disturbo ad alcuni segni. Vediamo quindi come sarà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone può avere qualche rivincita, la Vergine vede un recupero in amore

Leone, è bene ricordare che la Luna si troverà nel tuo segno da venerdì e quindi arriveranno delle risposte. Devi fare appello alla tua emotività, alla tua voglia di costruire e di fare. I liberi professionisti dovrebbero mettere a posto alcuni contenziosi in sospeso, ma non desiderare inutili vendette, anche se si registra una soddisfazione: persone che hanno cercato di bloccarti, in passato, a breve saranno messe fuori gioco. Troppe occupazioni, per quanto riguarda le questioni pratiche e attenzione ai soldi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, l’Oroscopo di Paolo Fox diceva già ieri di dar spazio all’amore, perché tu sai di essere un inguaribile romantico, ma solo nella sfera privata: è difficile che un Vergine faccia delle esibizioni d’amore in pubblico, per cui si pensa che tu sia un po’ freddo, che sei un po’ troppo portato per il lavoro. Certo, la vita pratica ti interessa, però sai essere molto dolce nella privacy: l’amore vive una fase di recupero!

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia non dev’essere una “drama queen”, lo Scorpione deve battere i pugni sul tavolo per i soldi

Bilancia, più volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato di queste opposizioni planetarie: chi ha vissuto già, nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23, un momento di forte agitazione, potrebbe anche oggi vivere qualche dubbio. Calma e sangue freddo: prova ad avere più fiducia nelle tue emozioni, ma cerca anche di non drammatizzare. La Bilancia ha un certo senso del teatro e quindi, quando ha un problema, ne parla con tutti e si rivela spesso mostrando le proprie emozioni in maniera troppo diretta. Questo è davvero un qualcosa che porta benefici oppure rischi di mostrare la tua parte vulnerabile con chi non merita questa tua sincerità? Attenzione alle parole.

Scorpione, può nascere qualcosa di interessante, per il lavoro, dove contano i soldi! Adesso, tu puoi anche fare tante cose, ma dovrai parlare con un capo o qualcuno che conta, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, e dire:”Guarda che io così non vado avanti!”. Non tutti hanno la possibilità di giocare a braccio di ferro sul lavoro, però evidentemente, alcuni tagli o revisioni andranno fatte, anche se già sai che un programma non sarà riconfermato. In amore, è un periodo importante, ma attenzione a non mettere troppa carne al fuoco, anche nei rapporti genitori/figli.











