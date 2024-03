Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 marzo 2024/ Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha la mente occupata dagli impegni, lo Scorpione non giudichi male una persona

Bilancia, questa Pasqua è un po’ distratta dalle faccende lavorative e dai nuovi progetti, così l’amore passa un po’ in secondo piano. Stop alle discussioni, apriti alla condivisione e riprendi in mano la tua vita, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, sei un segno molto esigente. In amore sei molto istintivo, ma il rischio è di giudicare troppo severamente una persona, dato che il transito di Venere è molto favorevole. La Pasqua sarà utile per dare un colpo di spugna a tutto lo stress che hai vissuto recentemente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, sei sempre pronto eventualmente a cambiare percorso se serve, anche improvvisamente: distruggere per ricostruire. Questo è un momento cruciale, perché stai cambiando il modo di vivere i sentimenti: se qualcuno è intollerante verso di te, troverà un osso duro! In questa Pasqua ci sarà la Luna nel tuo segno e potrà appianare molte problematiche, ma sappi che sei leader nella coppia, assicura l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, è probabile che in questi ultimi giorni tu sia stato molto contrariato per motivi professionali e che qualcuno ti abbia mancato di rispetto. L’Oroscopo di Paolo Fox aveva già anticipato che aprile sarebbe stato un mese un po’ complicato e forse già ora ci possono essere delle avvisaglie. Non dare troppo peso a quello che accade perché hai una grande capacità di azione, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario spende soldi, i Pesci hanno un tris di ottimi pianeti

Acquario, è un momento di condivisione delle tue sensazioni e di ciò che hai vissuto in passato. Sono favorite le nuove storie e i progetti romantici: cogli quest’occasione! Ci sono decisioni da prendere riguardo a una proprietà e coloro che hanno dei soldi da spendere potrebbero fare degli acquisti molto desiderati. Attenzione a non avere le mani bucate però, perché può capitare che l’Acquario compri cose inutili solo per gratificarsi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, Saturno, Marte e Venere sono con te! I contratti e gli accordi sono molto favoriti e le decisioni vano prese al volo. Pasqua e Pasquetta andranno vissute con tranquillità e un po’ di noia è in agguato, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Stelle importanti per i creativi, per le emozioni e per agire in modo oculato.

