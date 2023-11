Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 novembre 2023/ Venere è difficile per i Gemelli, mentre faciliterà il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete programmi anche per il 2024, il Toro si prepari a scaramucce d’amore a dicembre

Ariete, ci sono giornate in cui non si riesce a far tutto ciò che si desidera e poiché, di recente, hai tante iniziative per la testa, è il caso di programmare e mettere un po’ di ordine. Ora potresti essere ancora agitato per una questione di principio, per esempio, se qualcuno pensi non sia stato corretto con te. Questo è un periodo che comporta una revisione profonda di scelte importanti da progettare anche per il 2024, anno che si rivelerà molto importante, soprattutto all’inizio. Non fare troppo e cerca di evitare un’esagerata stanchezza, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, devi rivedere in positivo tutto quello che hai fatto, anche se Giove nel segno comporta ruoli di comando e responsabilità, come se tutto fosse riposto nelle tue azioni e capacità. A meno che tu non voglia rinunciare a un incarico per fare cose diverse, nessuno ti può toccare: Giove nel segno dà una sorta di invulnerabilità. Metti in gioco anche il tuo desiderio di amare, perché c’è la necessità di definire bene un rapporto, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che dicembre sarà un mese birichino: le storie problematiche dovranno essere gestite con molta attenzione, così come le separazioni, perché se ci sono accordi da definire e questioni finanziarie in sospeso, dopo un lungo legame, ci vorrà molta attenzione.

Gemelli, il successo non manca, però si può dire che, dalla scorsa settimana c’è tensione nell’aria: queste opposizioni planetarie comporteranno, ancora per una settimana, qualche problema nelle relazioni interpersonali, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Per esempio, potrebbero esserci delle persone che ti accusano di cose che non hai fatto o che, se hai fatto, è meglio dimenticare. Rapporti un po’ complicati nel mondo del lavoro e necessità di allontanarti dalla confusione che in questi giorni può arrivare. Attenzione nei rapporti con gli altri e anche in amore ci vorrà prudenza.

Cancro, la prima buona notizia è che dal 4 dicembre Venere inizierà un transito piacevole: se in amore ci sono stati conflitti o qualcuno si è sentito in imbarazzo nel proporsi, il mese prossimo renderà tutto un po’ più fluido e più semplice. Proprio in amore, l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che le ultime tre settimane non abbiano dato spazio a delle incomprensioni. Cerca di rimandare ogni tipo di scelta importante al mese di dicembre alle porte, perché tutto quello che nasce in questi giorni è un po’ ambiguo. Il cielo però è ottimo per il lavoro: chi ha un’attività in proprio avrà successo anche alla fine dell’anno.











