Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 novembre, I Fatti Vostri/ La classifica dei segni

Dopo la pausa per il Mondiale torna l’oroscopo di Paolo Fox de I Fatti Vostri. Direttamente dagli studi del programma di Rai Due il noto astrologo ha snocciolato la classifica dei segni zodiacali per la giornata di oggi, martedì 29 novembre. Partiamo subito con il segno dello Scorpione: “Scorpione, due stelle, oggi una luna un po’ faticosa. Deve affidarsi ad emozioni e intuizioni, il problema è che in questo momento potreste essere attratti da una persona bella e positiva ma che non si sa bene che intenzioni abbia. Lo Scorpione più si strugge per amore e più ama, ma non vorrei che questa condizione diventasse pesante. Cercate di essere meno polemici. Due stelle per il Toro, questa prima parte di novembre è stata un po’ pesante, magari non siete voi ad avere direttamente un problema ma dovete risolvere problemi di altri, non si riesce a riposare bene, a volte c’è una grande fatica e chissà che i vostri sogni non siano turbati da qualche sensazione. La stanchezza è tanta perchè vi donate al massimo, se c’è una questione da risolvere con un ex meglio mettere tutto in chiaro, dicembre mese migliore”.

L’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, 29 novembre 2022, prosegue con i nati sotto il segno del Cancro: “Cancro, tre stelle, avete bisogno di una pausa e di relax, anche progetti nati in maniera un po’ strana danno successi, ma che fatica a livello fisico perchè qualcuno non è stato bene. L’amore è molto intrigante nella vita in quanto potrebbero esservi due riferimenti, quindi state attenti. Vergine, piano piano si recupera, la settimana scorsa è stata molto pesante, ora dovete recuperare a livello di energia e di livello fisico, se c’è un seccatore in questo momento sarete molto duri”.

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI, 29 NOVEMBRE, CLASSIFICA SEGNI

Entriamo nel vivo della classifica dei segni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi con i Gemelli: “Gemelli, tensioni soprattutto nel 24 e nel 25. Una piccola discussione potrebbe avere condizionato i vostri rapporti, ritardi anche nelle situazioni di lavoro. In amore massima attenzione, le storie collaudate vanno avanti. 4 stelle per l’Ariete. Il meglio lo avremo dal 20 dicembre e i primi mesi dell’anno saranno molto importanti e di riscatto, giornata utile per recuperare. Leone, avete la luna storta ma coraggio e abnegazione riescono a sconfiggere ostacoli. In amore qualcosa di strano a inizio novembre, adesso potreste innamorarvi di più, cielo importante per relazioni di questi giorni. Bilancia, vi sentite più forti e avete grande coraggio, vi rendete conto che avete una guida interiore e una forza che prima non c’era”.

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox con i segni top per il 29 novembre: “Capricorno siete un faro per tutte le persone che vi circondano, non date retta a malelingue e pettegolezzi, voi siete di poche parole e di grande azione e questo vale anche per l’amore. Pesci, un cielo che vi dice che se c’è qualcosa che volete intraprendere, fare e cambiare, muovetevi al più presto. Cinque stelle per l’Acquario, grande vigore nelle relazioni da gestire sempre con prudenza perchè l’Acquario detesta morbosità. Sagittario, cielo molto valido, innovazione e amore positivo, incontri che valgono idee vincenti”.











