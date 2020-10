Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 Ottobre 2020/ Scopri le previsioni per Toro, Leone, Vergine e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di giovedì 29 Ottobre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: La Luna nel segno sembra regalare una grande energia, che se sfruttata bene potrebbe portare alcune buone soluzioni. È tempo di rivedere alcuni rapporti e sistemare delle situazioni in sospeso, ma attenzione a non trasformare il vigore di questi giorni in una impulsività che potrebbe poi condurre a pentimenti tardivi. In amore devi dare la sicurezza rendendo partecipe l’altro di quello che ti accade dentro, anche se non è facile in questo periodo visto che in questi due anni sono cambiate tante cose. Un occhio attento alle questione legali che vanno tenute sotto osservazioni. Toro: La Luna nel segno in buon aspetto a Giove e Saturno invita a mettere a frutto questa giornata in vista di un fine settimana ricco di opportunità. Le questioni economiche continuano a creare qualche problema, ma si potrà godere di un bel recupero sul piano sentimentale. Sabato e domenica avremo la Luna nel tuo segno e poi il transito di Saturno mi dice che sei più maturo e consapevole per le scelte che stai facendo anche per la tua vita intima. Da qualche tempo hai bisogno di mettere un pò in gioco tutto.

Gemelli: Analizzando oroscopo di Paolo Fox risulta che non è un momento particolare adatto a dare inizio a nuove imprese, ma si può partire con progetti che da dicembre porteranno nuovi incarichi. Direi che è importante mettere a fuoco quello che è cambiato; è come se dovessi rimetterti in gioco. Il positivo transito che Venere sta compiendo invita a concentrare la grinta di queste giornate in amore, per cercare di recuperare alle difficoltà incontrate durante l’ultimo periodo, quando le questioni pratiche hanno richiesto maggiore attenzione. Cancro: cerca di cancellare un malinteso che ha guastato l’ambito del lavoro. C’è chi ricomincia a riparte da zero. Non solo, in queste giornate si può iniziare ad avvertire la fine di quella opposizione di Saturno che ha causato tanti tormenti durante gli ultimi due anni, ma resta ancora qualche pensiero. Presto sarà possibile ottenere grandi cose, e delle interessanti novità si affacciano all’orizzonte. La strada del successo non è visibile e il prossimo anno Giove indicherà la direzione. Da Dicembre non avrai più opposizioni planetarie.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: secondo l’oroscopo di Paolo Fox le preoccupazioni lavorative che si sono presentate negli ultimi tempi potrebbero aver portato qualcuno a mettere in secondo piano i sentimenti, ma queste ore invitano a dedicare maggiore attenzione alla sfera emotiva. Favoriti incontri e relazioni. Chi è in coppia da tempo deve ritrovare una bella emozione, Novembre sarà un mese importante per riscoprire le emozioni. Vergine: Devo dire che i rapporti di collaborazione, tra tanti alti e bassi, possono migliorare. In queste giornate sarà finalmente possibile riuscire ad apprezzare le scelte prese durante quest’anno, e anche le rinunce fatte assumeranno un valore diverso. Le prossime settimane permetteranno di godere ancora di questa situazione, regalando una buona serenità utile a concentrarsi sui sentimenti e sulle relazioni più importanti. Non solo, sarebbe il caso di portare avanti delle conoscenze, non rifiutate un dialogo sincero e non abbiate paura di esprimere quello che sentite dentro.

Bilancia: I rapporti familiari sono sempre complessi, tra l’altro si sono prospettate delle problematiche legate ad affitti, mutui, ma qualcosa di sblocca. Chi aveva un piccolo problema personale o economico dalla metà di dicembre ci saranno buone notizie. La giornata di oggi potrebbe creare qualche difficoltà, portando una stanchezza e una agitazione che potrebbero protrarsi anche all’inizio di questo fine settimana. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno molte cose si chiariranno e alcune situazioni diventeranno più facili da gestire, ma i cambiamenti che iniziano a delinearsi sembrano richiedere una attenta progettazione. Attenzione a non lasciarsi prendere dalla fretta. L’amore vi aspetta al varco. Scorpione: Buon compleanno a tutti i nati Scorpione. E’ un momento di grande forza, periodo impulsivo per i rapporti di collaborazione. Un periodo eccezionale se sei concreto e lungimirante e meno felice se tendi ad essere pessimiste. Bellissime previsioni per le emozioni, Venere entrerà nel tuo segno dal 21 Novembre. Questo fine settimana sembra preannunciarsi abbastanza teso a causa di alcuni dubbi legati ad una relazione, per cui sarebbe bene riuscire ad affrontare tutti i discorsi in sospeso prima di venerdì per evitare discussioni.

Oroscopo di oggi Paolo Fox: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Dai priorità ai progetti su cui puoi costruire nuove imprese durature. Se stati vivendo una situazione insoddisfacente adesso è arrivato il momento di voltare pagina. Il mese di Ottobre potrebbe aver causato qualche piccola difficoltà a livello emotivo e sentimentale, portando preoccupazioni e allontanamenti anche alle coppie più affermate, ma con l’inizio di Novembre sembra finalmente avvicinarsi il momento della verità. Oggi e domani si potrà contare su una buona energia. Capricorno: Cautela nelle decisioni patrimoniali e in famiglia dove possono tornare dei vecchi malintesi, in amore stessa storia, ma se c’è stato di recente un incontro coinvolgente cerchiamo di non essere troppo diffidenti. Alcune preoccupazioni legate al futuro sembrano portare tristezza e affaticamento, rendendo queste giornate decisamente sotto tono. Anche l’amore potrebbe portare qualche incertezza.

Acquario: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo cielo favorisce le idee e le emozioni. Questa protezione dei pianeti che molto presto saranno nel tuo spazio zodiacale, ti permette anche di prenderti una rivincita contro un avversario che ha giocato sporco. Stiamo vivendo un anno difficile e particolare, molti lo ricorderanno come un anno di grandi partenze. Il desiderio di novità e cambiamenti che ha caratterizzato gli ultimi tempi sembra essere sul punto di concretizzarsi dando inizio ad una vera rivoluzione capace di travolgere tutti gli aspetti dell’esistenza, compreso quello sentimentale. Pesci: Cari nati Pesci questo è un cielo intenso, la novità importante è che Venere non è più contraria. Se un amore è finito si può iniziare a guardare qualcosa di diverso. Non solo, il mese di Novembre sembra promettere qualche soluzione in ambito amoroso, e oggi, grazie ad una Venere non più contraria, si potrebbero iniziare ad apprezzare alcuni miglioramenti.



