Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 ottobre 2023/ La Vergine cerca l’amore e lo Scorpione è vittorioso

Oroscopo Paolo Fox: Luna faticosa per il Leone, la Vergine vuole dedicarsi ai sentimenti

Leone, senti più fatica. Abbiamo una Luna dissonante e probabilmente questo comporta una certa irritabilità. Qualche tempo fa, l’Oroscopo di Paolo Fox aveva invitato i nativi del segno a essere un po’ più cauti nelle affermazioni perché se, anche in maniera scherzosa o dissacrante, mettiamo in evidenza un difetto di una persona che ci sta intorno, rischiamo di creare dei dissensi. Attenzione doppia con Acquario e Scorpione! Se hai accettato un nuovo incarico, evidentemente è più faticoso di quello che immaginavi. Comunque a te le sfide piacciono e si va avanti bene, Oggi, fai attenzione in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 ottobre 2023/ Scelte drastiche per il Capricorno, il cielo protegge i Pesci

Vergine, Luna e Venere molto interessanti e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu abbia già una bella passione nel cuore. Chi non ha una storia e chi è reduce da una separazione, adesso capisce che avrebbe bisogno di un conforto in più e forse si sente un po’ solo. Stai portando avanti con coraggio alcuni progetti ed ecco perché avresti bisogno anche di un sostegno morale. Contatti con fratelli e parenti per risolvere questioni annose.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 ottobre 2023/ Il Sagittario deve riprendere quota e l'Acquario cerca libertà

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia non si abbatta, lo Scorpione è più soddisfatto

Bilancia, Marte è stato nel segno e si spera che non abbia procurato troppi danni. Gli ultimi mesi sono stati faticosi ed è naturale che, quando non ci si sente in perfetta forma, si rischia di fare delle cose sbagliate. Se poi, quando ti guardi allo specchio, non ti vedi come vorresti vederti, automaticamente partono delle piccole malinconie. Ora devi essere più sicuro delle tue azioni: i consensi non mancheranno e Venere sarà nel tuo segno a breve, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questi ultimi giorni di ottobre dovrebbero aver già portato una sicurezza in più, una sorta di soddisfazione maggiore. Giove opposto resta, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox, ma può rappresentare la necessità anche di prendersi una rivincita, se qualcuno ti ha messo da parte nel passato. Fai una richiesta, se vuoi cambiare gruppo o ruolo, oppure se vuoi confermare quello che fai, cercando una gratifica migliore a livello economico. Lasciare spazio all’amore è quasi un dovere!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 ottobre 2023/ Bella la riscossa, ma che fatica, Leone! Fortuna per la Bilancia

© RIPRODUZIONE RISERVATA