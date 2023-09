Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 settembre 2023/ Grande ripresa per il Toro, mentre il Cancro ha la Luna storta

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete vuole chiarezza e libertà, il Toro sta molto meglio

Ariete, se in questo weekend ti capiterà di mettere in chiaro come stanno le cose in amore, non è un caso, per l’Oroscopo di Paolo Fox: vuoi avere delle certezze, ancora di più in vista dei mesi di ottobre e novembre. Una ritrovata libertà e la possibilità di fare finalmente quello che desideri sono complemento di questo periodo che, pur essendo complesso, ti spinge a fare delle scelte diverse rispetto al passato. Se hai un’attività in proprio, cercherai di migliorarla. Amore in recupero.

Toro, ci avviciniamo a un fine settimana interessante. Questa seconda parte di settembre dovrebbe aver dato i suoi frutti: dall’8 di ottobre avremo anche una Venere importante e dal 9 un cielo migliore. Il peggio dovrebbe essere passato, anche se naturalmente se ci sono state situazioni pesanti, come rotture e separazioni in amore, Venere non ha il potere di aggiustare tutto, però si può trovare un accordo. È anche vero che tutti quelli che hanno vissuto momenti difficili a livello economico e lavorativo potranno ora sfruttare meglio questo Giove nel segno che è una rete di salvataggio. L’Oroscopo di Paolo Fox ne ha parlato più volte, negli ultimi mesi: coloro che da giugno a settembre hanno dovuto rivedere conti, situazioni familiari e personali, per eventi creati dal destino o voluti in prima persona, adesso stanno meglio.

Gemelli, si riparte ma con una certa agitazione dentro, forse anche svogliatezza. In realtà, avresti bisogno di qualcosa di nuovo, secondo il parere dell’Oroscopo di Paolo Fox. Se hai riempito la tua vita di impegni, perché senza far nulla non sai stare, hai fatto bene, ma se c’è una routine troppo ripetitiva, che strazio e che noia! Bisogna inventarsi qualcosa di diverso. Attenzione a non fare il passo più lungo della gamba con i soldi. Per le questioni d’amore, ottobre sarà un mese di verifiche.

Cancro, stai vivendo in maniera un po’ complessa queste giornate. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che sei figlio della Luna e sei sensibile alle sue fasi. In questo momento sei un po’ ombroso. Forse hai dei pensieri che non vuoi rivelare del tutto per non mettere in discussione alcuni rapporti. Comunque, con Giove e Saturno favorevoli sei protetto: qualsiasi cosa tu abbia in mente andrà a buon fine, ma non rifugiarti nei ricordi del passato.











