Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 settembre 2023/ La Bilancia è sempre più consapevole e lo Scorpione migliora

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è consapevole del suo potere e lo usa, per la Vergine si apre la stagione dell’amore

Leone, “chi mi ama mi segua”: sei fatto così! Non vai a caccia di ammiratori, ma ti piace però avere delle persone attorno che adulano o comunque che hanno nei tuoi confronti un atteggiamento positivo. E se c’è qualcuno che se ne vuole andare, via libera! Venere nel segno, da diversi mesi, ti mette sul piedistallo: in qualche modo anche tu potresti aver verificato il potere del tuo fascino. Se sei stanco di una relazione vissuta da anni o hai bisogno di qualcosa di nuovo, questo è il periodo giusto per farti notare, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, troppa tensione negli ultimi giorni e, nell’ambito del lavoro, sei in una situazione particolare: forse stai facendo delle cose in meno rispetto al passato e sei decentrato rispetto agli anni scorsi, ma non ti dispiace questo momento. L’Oroscopo di Paolo Fox crede che, soprattutto per quelli che hanno un’attività da tempo, sia il momento giusto di far capire quanto vali, perché la tua assenza si noterà e qualcuno capirà che il tuo aiuto era importante. Sposta l’interesse sull’amore! Perché, tra qualche giorno, Venere farà il suo ingresso trionfalmente nel tuo segno. È vero che sei una persona pudica e quindi non ti metti in gioco, se sei single, però un piccolo passo in avanti sarebbe auspicabile. Le coppie di lunga data possono fare progetti importanti.

Bilancia, ci stiamo avvicinando a un weekend valido. Chi vive un legame sentimentale può rafforzarlo, mentre tra ottobre e novembre, i nuovi incontri saranno importanti. L’unico limite? Affidarsi o affiancarsi a persone troppo prepotenti: a volte la Bilancia ritiene di non essere sufficientemente forte, sbagliando secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi pensa di essere più protetta avendo delle persone attorno che, in qualche modo, fanno da guida. Solo che, soprattutto in amore e in certi rapporti, potrebbe nascere qualche complicazione. Per fortuna molti si sono resi conto di essere energici e autonomi e, viste le esperienze del recente passato, non avranno più bisogno di “guide”.

Scorpione, è un momento particolare. Abbiamo visto, negli ultimi mesi, una Venere contraria e un Giove dissonante: non tutto è andato come avresti voluto o forse non ci sono state quelle evoluzioni che avresti desiderato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Nella migliore delle ipotesi, stai per fare delle scelte diverse: vorresti collaborare con delle persone nuove e quindi i dubbi sono tanti. No alle provocazioni inutili, anche in amore! Nelle relazioni in cui c’è stata bufera, ma le fondamenta sono buone, ottobre rappresenterà un mese di recupero. Per chi è solo o separato, dal prossimo mese potrà sperare.











