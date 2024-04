Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 aprile 2024/ Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di fuoco sono in pole position, nell’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto l’Ariete che da venerdì avrà anche Venere nel segno. I segni d’aria sono un po’ più in difficoltà e avranno un momento più roseo nella seconda metà del mese, tranne l’Acquario che oggi ha anche la Luna con sé e una grande capacità d’azione.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 aprile 2024/ Toro, Vergine, Capricorno, Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Ariete leader dello zodiaco, il Leone vince anche in amore

Ariete, un ottimo cielo che sarà ancora più importante dal 5, con tutti i pianeti presenti nel tuo segno, annuncia l’Oroscopo di Paolo Fox. Solitamente la primavera, che vede sempre il Sole nel tuo segno, è sempre rivitalizzante per te, tuttavia questa volta è peculiare: ci sarà anche Venere favorevole, se c’è stato un problema d’amore! Chi ha avuto qualche difficoltà potrà finalmente recuperare, anche fisicamente.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 aprile 2024/ Gemelli, Bilancia, Acquario, Cancro, Scorpione e Pesci

Leone, Mercurio, Sole e, da venerdì, anche Venere a tuo favore: è un momento in cui la passione è al top, che sia per un lavoro o per un sentimento. Per te è sempre tutto una sfida, perché quando le cose prevedono una competizione, sono più intriganti per il tuo segno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Periodo fertile per il Sagittario, i Gemelli vanno verso un aprile migliore

Sagittario, Mercurio, Sole e Venere in arrivo sono tutti con te! È tutto in positivo: il lavoro e l’amore. È un bel momento per pensare a un figlio o a una nuova dimora: in generale, è un periodo di fertilità. Sarai facilitato anche nel mettere a posto situazioni tese con la parentela, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 aprile 2024/ Capricorno, Toro, Vergine, Ariete, Leone e Sagittario

Gemelli, la seconda parte del mese sarà meglio della prima. Dal 5, intanto, Venere tornerà favorevole e sarà più semplice capire come agire e come dimenticare tristi trascorsi. A questo proposito, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che già questa domenica sarà importante per l’amore. Per il lavoro, se non riesci a fare tutto, seleziona le cose più importanti.

Oroscopo Paolo Fox: momento propedeutico per la Bilancia, l’Acquario è super attivo con la Luna nel segno

Bilancia, i pianeti opposti di questo momento saranno funzionali da giugno in poi, quando il cielo sarà molto bello. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega infatti che tra aprile e maggio avrai la possibilità di concretizzare un nuovo percorso, migliore di ciò che avevi fatto finora. Non preoccuparti quindi se ora ci sono pesantezza o conflitti, perché tutto è proiettato verso un obiettivo che sarà vincente. In amore, c’è qualche qui pro quo nelle coppie insieme da tempo.

Acquario, le stelle ti sono vicine! Potrai accendere una luce sugli aspetti più difficili della tua vita e affrontarli per risolverli. Luna, Mercurio, Venere e Sole sono in piena attività: c’è un grande desiderio di organizzare tutto al meglio. Grandi possibilità di riscatto anche in amore, soprattutto per i single, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA