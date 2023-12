Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 dicembre 2023/ Acquario e Pesci nervosi, rispettivamente per Luna e Marte

Oroscopo Paolo Fox: chi sbaglia paga, Sagittario!, il Capricorno chiude una settimana con fatica

Sagittario, condizione di interesse. Se hai commesso un errore, devi pagare: lo scotto, a volte, della tua irruenza che scoppia all’improvviso e che crea dei disagi all’ultimo minuto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna evitare di perdere tempo con delle storie che non valgono più nulla. Evidentemente, agire d’impulso può essere un problema, ma oggi con Sole e Luna favorevoli si è più coraggiosi, più consapevoli di tutto ciò che si vive e si potrà quindi affrontare una discussione con grande serenità.

Capricorno, settimana che è andata un po’ in giù: non perché tu valga meno o abbia avuto delle defiance, ma devi sempre tenere tutto sotto controllo e non è facile, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Tu sai che Il miglior modo di amare è quello di mostrare assistenza alla persona che si ama, non solo emotiva ma anche pratica. Spesso questo segno rivela il proprio amore mostrando una natura molto razionale, però c’è chi non la capisce e vorrebbe avere qualcosa in più. Visto che Venere da domani tornerà attiva, se per caso ritieni di essere stato un po’ lontano dalle esigenze di una persona, sarà il caso di recuperare.

Oroscopo Paolo Fox: Luna storta per l’Acquario, Marte innervosisce i Pesci

Acquario, giornata nervosa a causa di una Luna dissonante. Che all’Acquario non piacciano i vincoli è nella sua natura ed è anche giusto così, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che abbiamo Giove opposto: meglio fare buon viso a cattivo gioco, piuttosto che sollevare polveroni. La giornata di oggi invita a farsi scivolare addosso prevaricazioni o provocazioni.

Pesci, qualche piccolo dubbio resta, con questo Marte che, oltretutto, ti fa scalpitare. Mercurio sarà meno conflittuale e questo significa che potrai esprimerti al meglio, parlando anche di eventuali divergenze e tensioni vissute di recente. Le stelle delle festività regaleranno emozioni importanti, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono alcuni segni con cui ti ritrovi ad avere che fare nella vita, per destino o per scelta, come il Capricorno e lo Scorpione: avrai bisogno di capire quali sono i rapporti migliori da portare avanti nel 2024, anno che sarà molto importante, soprattutto da gennaio a maggio.

