Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 dicembre 2023/ Pianeti opposti per i Gemelli, ritorni di fiamma per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: non fare le cose di corsa, Ariete!, il Toro da domani avrà Venere opposta

Ariete, “chi ti ferma è perduto”, perché chi cerca di bloccarti, in questi giorni, dovrà combattere contro di te. Tutto sommato le idee sono buone, ma come al solito l’Ariete si perde nei particolati oppure, per riuscire a fare tutto di corsa, sbaglia. Venere non sarà più in opposizione da domani, annuncia l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo mese di dicembre permette anche un recupero a livello psicofisico.

Toro, devi fare i conti, da domani, con Venere in opposizione e questo potrebbe far riemergere questioni che erano rimaste in sospeso da tempo. L’Oroscopo di Paolo Fox mette in guardia le coppie che, durante l’estate, hanno avuto delle difficoltà, perché potrebbero esserci dei disagi. Bisogna mettere anche a posto questioni di lavoro. Giove nel segno non mette in discussione quello che si sta facendo, ma chiede di essere più accorti, soprattutto nelle relazioni con gli altri.

Gemelli, pianeti opposti significano persone contro, quindi c’è come il bisogno di difenderti oppure ci sono dei ritardi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Saturno, Sole e Marte generano confusione e forse anche irritazione, se pensi che alcune frasi rivolte a te non siano giuste. La nuova posizione di Mercurio, a breve, libererà di qualche fastidio, ma no è escluso che, in casi eccezionali, si debba consultare un esperto.

Cancro, ecco giornate che possono essere importanti per rivalutare un amore: così come novembre è stato un mese di lontananze e piccoli disagi, dicembre è un mese di ritorni di fiamma. Naturalmente qui ognuno se la gioca a suo modo: c’è chi vuole ritornare con una persona, c’è chi già sta con una persona, ma ultimamente ha vissuto dei problemi e chi vuol vivere qualcosa di nuovo. Da lunedì sarà più facile guardare l’orizzonte in maniera serena, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

